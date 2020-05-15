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Önce veresiye borçları ödediler sonra pankart astılar

Esenyurt’ta hayırsever iki kişi dün öğle saatlerinde bir markete girerek veresiye borcu olan vatandaşların borçlarını ödedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:34:00 -
Önce veresiye borçları ödediler sonra pankart astılar

Esenyurt’ta hayırsever iki kişi dün öğle saatlerinde bir markete girerek veresiye borcu olan vatandaşların borçlarını ödedi. Gizemli hayırseverler çıkarken dükkanın kapısına, ”Borçlarınız ödenmiştir. Hayırlı bayramlar” yazılı afiş astı.


Olay, dün Esenyurt Çınar Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli iki hayırsever bir markete gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi. Toplamda 3 bin liranın üzerinde olan borcun tamamını kapatan hayırseverler, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken, aynı zamanda merak konusu oldu. Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerini alan hayırsever vatandaşlar mahalleliye bir de not bıraktı. Yanlarında getirdikleri pankartı da marketin girişine asan hayırseverler, “Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödenmiştir. Hayırlı bayramlar” dileğinde bulundu. Mahallede ise bir bayram havası oluştu.



“3 bin TL veresiye borcunu ödediler”


Market işletmecisi ise yapılan karşısında şaşırdığını söyleyerek; “İki arkadaş mahalle marketine girerek veresiye defterini istediler. Bende ne yapacaksınız? diye sordum. Onlarda borçları ödemeye geldik dediler. Biri borçların miktarını söyledi diğeri ise hesap makinesi ile topladı. Yaklaşık 3 bin TL tutarında bir meblağ çıktı. Hepsini nakit olarak ödediler. Daha sonra veresiye defterini alarak dükkandan çıktılar. Arabalarının içinden bu afişi çıkarıp buraya asmamı istediler. Daha sonra gözden uzaklaştılar. Sabah pankartı gören mahalleli çok mutlu oldu. Yapan vatandaşlar bol bol hayır duası aldı” diye konuştu.

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