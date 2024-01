Önce tünele çekti sonra pusuya düşürdü: İşte İsrail askerlerinin tuzaktaki anları...

HAMAS'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesindeki bir tünelde işgalci İsrail kuvvetlerini hedef alan pusu görüntüleri yayınlandı.

İlk sahnelerde işgalci İsrail ordusuna ait piyade birliklerine ait bir Quad Copter insansız hava aracının tünelin bulduğu alanın üzerinde uçtuğu görülüyor ve ardından bir Kassam üyesinin özel iletişim ağı aracılığıyla diğer üyelerle konuşarak işgalci İsrail özel kuvvetlerinin tünele girmeye başladığını söylediği görülüyor.

İsrail ordusu mensupları, Kassam Tugayları onları tuzağa düşürdükten sonra, patlayıcı bir cihazı patlatmadan önce makineli tüfeklerle ateş açarken, ağır silahlı ve polis köpekleri ve bir gözetleme kamerasıyla takviye edilmiş görünüyor.

Öte yandan HAMAS hareketinin liderlerinden Usame Hamdan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

" Gazze Şeridi'nin her yerindeki halkımız, yerinden edilenlerin sayısının artması, yaşama uygun barınakların bulunmaması ve Şeridi'nin her yerine ulaşan yardımların yokluğu ve kıtlığı nedeniyle her geçen gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Acilen ihtiyaç duyulan şey, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine, özellikle de fiili kıtlık noktasına ulaşan kuzey bölgelerine yeterli yardımın ulaştırılmasıdır.

Nazi işgalinin Amerikan yönetimiyle ortaklaşa “savaşın üçüncü aşamasına geçiş” olarak adlandırılan süreci pazarlaması, halkımızın ve direnişimizin yanlış ve ifşa edilmiş kara propagandası ve umutsuz bir kara propaganda bağlamında ortaya çıkıyor. Halkımıza karşı her türlü katliamın ve suçun devam ettiği göz önüne alındığında, bunu halkımızın kanı pahasına bir başarı olarak göstermeye kalkışıyoruz."