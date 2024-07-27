Önce Suudi Arabistan sonra Prens Selman'ın fotoğrafını çıkardı! İstanbul'da maalesef ilginç anlar
Türkiye son dönemde otel fiyatları ve esnafların turistlere çektiği fahiş fiyatlarla gündeme geliyor. Son olarak İstanbul Ortaköy'de ortaya çıkan görüntülerde kumpir ve waffle satan bir işletme, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın fotoğraflarını müşterilere göstererek ilginç bir satış yöntemi geliştirdi. Bu anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
İstanbul ülkemizin en turistik şehirleri arasında. Özellikle Ortaköy turistlerin sevdiği lokasyonlardan. Bir turistin Ortaköy’de kayda aldığı anlar sosyal medyanın gündeminde.
Videoda dikkat çeken durum tezgahtarların satış yapabilmek için turistlere şarkılar söylemesi ve Suudi Arabistan’ın başbakanının fotoğraflarını göstermesi.
Videoya gelen yorumlar ise pek iç açıcı değil. İzleyiciler bu çabaların doğru olmadığı düşüncesinde.
Video gelen yorumların birinde, "Bir kuru patatesi yüzlerce liraya satabilmek için daha ne kadar düşebilirler acaba" denildi.
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