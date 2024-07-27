Önce Suudi Arabistan sonra Prens Selman'ın fotoğrafını çıkardı! İstanbul'da maalesef ilginç anlar

İstanbul ülkemizin en turistik şehirleri arasında. Özellikle Ortaköy turistlerin sevdiği lokasyonlardan. Bir turistin Ortaköy’de kayda aldığı anlar sosyal medyanın gündeminde.

Videoda dikkat çeken durum tezgahtarların satış yapabilmek için turistlere şarkılar söylemesi ve Suudi Arabistan’ın başbakanının fotoğraflarını göstermesi.

Videoya gelen yorumlar ise pek iç açıcı değil. İzleyiciler bu çabaların doğru olmadığı düşüncesinde.

Video gelen yorumların birinde, "Bir kuru patatesi yüzlerce liraya satabilmek için daha ne kadar düşebilirler acaba" denildi.