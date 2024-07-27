  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hatırlatalım, bu adam İstanbul Hukuk’ta dekandı! Skandal sözler

Türkiye'ye karşı şok uyarı! İsrail, bunun hazırlığını yapmaya başladı

Savaşın tamamen bitmesi için şartı açıkladı! ''Kan kardeşimiz Türkiye" detayı dikkat çekti

Güney Kore'yi çıldırtan hata! Özür dilemek zorunda kaldılar

'Ebu Ubeyde TBMM’den dünyaya seslensin!'

Fenerbahçe'den Hacıosmanoğlu'na mesaj! Kürsüden gönderme: Yıldız savaşları başladı mı?

ABD füzesi, Rus radarı, Türk SİHA’sı... Sahada ilginç, yeni gelişmeler var! İşte o büyük strateji

Kıbrıs’tan “Ağır bir konuk” Yok öyle federasyon, tek devleti kabul edecekler! Öyle ya da böyle buna boyun eğecekler çünkü biz bunun bedelini ödüyoruz

Galatasaray’a şok! Çok büyük iddia: Her an alabilirler: Kriz fışkırırken yine Icardi haberleri geldi: Kabus olacak…

Ünlü banka rakam verdi: 'Dolar o tarihte...'
Sosyal Medya Önce Suudi Arabistan sonra Prens Selman'ın fotoğrafını çıkardı! İstanbul'da maalesef ilginç anlar
Sosyal Medya

Önce Suudi Arabistan sonra Prens Selman'ın fotoğrafını çıkardı! İstanbul'da maalesef ilginç anlar

Yeniakit Publisher
2024-07-27 18:44:00 -

Türkiye son dönemde otel fiyatları ve esnafların turistlere çektiği fahiş fiyatlarla gündeme geliyor. Son olarak İstanbul Ortaköy'de ortaya çıkan görüntülerde kumpir ve waffle satan bir işletme, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın fotoğraflarını müşterilere göstererek ilginç bir satış yöntemi geliştirdi. Bu anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul ülkemizin en turistik şehirleri arasında. Özellikle Ortaköy turistlerin sevdiği lokasyonlardan. Bir turistin Ortaköy’de kayda aldığı anlar sosyal medyanın gündeminde.

Videoda dikkat çeken durum tezgahtarların satış yapabilmek için turistlere şarkılar söylemesi ve Suudi Arabistan’ın başbakanının fotoğraflarını göstermesi.

Videoya gelen yorumlar ise pek iç açıcı değil. İzleyiciler bu çabaların doğru olmadığı düşüncesinde.

Video gelen yorumların birinde, "Bir kuru patatesi yüzlerce liraya satabilmek için daha ne kadar düşebilirler acaba" denildi.

Suudi Arabistan ünlü kasabayı satın alıyor! Çok büyük tepki var, halk çileden çıktı
Suudi Arabistan ünlü kasabayı satın alıyor! Çok büyük tepki var, halk çileden çıktı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan ünlü kasabayı satın alıyor! Çok büyük tepki var, halk çileden çıktı

Suudi Arabistan'da maalesef gündem Türkiye! 'Kaçmaya başladılar' diyerek duyurdular
Suudi Arabistan'da maalesef gündem Türkiye! 'Kaçmaya başladılar' diyerek duyurdular

Ekonomi

Suudi Arabistan'da maalesef gündem Türkiye! 'Kaçmaya başladılar' diyerek duyurdular

Katar, BAE, Suudi Arabistan Türkiye'den oraları almaya hazırlanıyor! İşte bu beklenmiyordu
Katar, BAE, Suudi Arabistan Türkiye'den oraları almaya hazırlanıyor! İşte bu beklenmiyordu

Ekonomi

Katar, BAE, Suudi Arabistan Türkiye'den oraları almaya hazırlanıyor! İşte bu beklenmiyordu

Suudi Arabistanlı yetkili "Nasıl böyle cümle kurabiliyorsunuz" demişti! MMU Kaan için tarih resmen verildi
Suudi Arabistanlı yetkili "Nasıl böyle cümle kurabiliyorsunuz" demişti! MMU Kaan için tarih resmen verildi

Teknoloji

Suudi Arabistanlı yetkili "Nasıl böyle cümle kurabiliyorsunuz" demişti! MMU Kaan için tarih resmen verildi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23