Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra müşteri gibi sipariş verdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde börek salonuna giden bir hırsız, sadaka kutusunu çaldı. Önce eliyle içi para dolu kutuyu rahat alabileceği bir yere doğru çeken hırsız, daha sonra sadaka kutusunu alarak, masaya geçti.

Çay içip börek yedi

Hiçbir şey olmamış gibi sipariş veren hırsız, böreğini yiyip çayını içtikten sonra yanında getirdiği poşetin içine sadaka kutusunu koyarak, dükkandan ayrıldı.

Hırsızın rahat tavırları dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA