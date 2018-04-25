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Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra müşteri gibi sipariş verdi

İstanbul'da müşteri gibi girdiği börekçide sadaka kutusunu çalan hırsız, daha sonra sakin bir şekilde oturup börek yedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:02
Önce sadaka kutusunu çaldı; sonra müşteri gibi sipariş verdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde börek salonuna giden bir hırsız, sadaka kutusunu çaldı. Önce eliyle içi para dolu kutuyu rahat alabileceği bir yere doğru çeken hırsız, daha sonra sadaka kutusunu alarak, masaya geçti.

Çay içip börek yedi

Hiçbir şey olmamış gibi sipariş veren hırsız, böreğini yiyip çayını içtikten sonra yanında getirdiği poşetin içine  sadaka kutusunu koyarak, dükkandan ayrıldı.

Hırsızın rahat tavırları dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:02
  1. İstanbul
  2. Bayrampaşa

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