Önce Mersin şimdi de Niğde! Sahte içki can almaya devam ediyor Niğde'nin merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'ndeönceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketen 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'nde yaşayan A.A. (54), önceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketti. Bir süre sonra fenalaşan A.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçkinin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de de can almıştı Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükselmişti

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.