Önce Mersin şimdi de Niğde! Sahte içki can almaya devam ediyor
Niğde'nin merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'ndeönceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketen 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.04 Temmuz 2019 Perşembe 19:31
Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'nde yaşayan A.A. (54), önceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketti.
Bir süre sonra fenalaşan A.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İçkinin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de de can almıştı
Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükselmişti
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