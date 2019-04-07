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Seçim 2019 Sayfası

“Önce Komutan Chavez’in, şimdi de Başkan Maduro’nun önderliğinde yürüyoruz”

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Kadın Sorunlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gladys Requena, “Biz kadınlar, anavatan-babavatan olarak adlandırdığımız girişimin savunmasında öncü rol üstleniyoruz. Önce Komutan Chavez’in, şimdi de Başkan Maduro’nun önderliğinde yürüyoruz.” dedi.

07 Nisan 2019 Pazar 15:16
“Önce Komutan Chavez’in, şimdi de Başkan Maduro’nun önderliğinde yürüyoruz”

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), Kadın Sorunlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gladys Requena Aydınlık’a konuştu. Partisindeki vazifesi yanı sıra, Kurucu Meclis Başkan Yardımcısı Vekilliği görevini de yürüten Requena, Venezuela’daki faaliyetlere yönelik şunları anlattı:

“Maduro’nun önderliğinde yürüyoruz”

Biz kadınlar, anavatan-babavatan olarak adlandırdığımız girişimin savunmasında öncü rol üstleniyoruz. Önce Komutan Chavez’in, şimdi de Başkan Maduro’nun önderliğinde yürüyoruz. Aynı zamanda feminizme sahip çıkıyoruz ve kadın mücadelesini yürütüyoruz.

Hem Ulusal Kadın Birliği’nde örgütlüyüz, hem de PSUV’un yaklaşık 8 milyon üyesinin çoğunluğu kadın.

Devrimin savunmasında komuta düzeyinde öncüyüz. Bolivarcı milis güçlerinde kadınlar görev üstleniyor. Kadınlar bu dönemde gıda maddelerinin dağıtımında görev almışlardır. Altı milyon aileye, yaklaşık 24 milyon kişiye ulaşıldı.

Nicolas Maduro’nun yanındayız”

Emperyalist saldırıya karşı devrimi savunmak için halkın seferber edilmesinde de öncü rol üstleniyoruz. Önemli bir çoğunluğuyuz. Vatan bilinciyle, sınıf bilinciyle ve cinsiyet bilinciyle Nicolas Maduro’nun yanındayız.

“Emperyalist saldırıyı yenebiliriz”

Çok iyi biliyoruz, halkı seferber ederek emperyalist saldırıyı yenebiliriz. Kadınlar, gençler ve kadın işçiler, belirleyici rol oynuyor. Çünkü önemli bir kitleyiz, ailelerin yöneticisiyiz.

Ayrıca parti ve hükümet içinde önemli görevler üstleniyoruz. Bolivarcı Devrim bize sürekli seferberlik halinde olmamız gerektiğini, örgütlü olmamız gerektiğini, verdiğimiz savaşın bilincinde olmamız gerektiğini öğretti. Ancak bu şekilde Bolivarcı Devrim’in başarısını sağlarız.

“Bir saniye bile aklımızdan geçirmedik”

Medya ve alternatif iletişim kanallarında da öncü görev üstleniyoruz. Köylerde, mahallelerde, bütün kitle örgütlerinde çalışmalar yürütüyoruz.

Parti üyesi kadınlar, 20 yıllık devrimin anlamını biliyor. Ve biz önce Komutan Chavez’in sonra da cesur Başkan Maduro’nun önderliğinde sokakları bırakmayı bir saniye bile aklımızdan geçirmedik.

Biz Venezuelalı kadınlar devrimin temel direğiyiz. Bunu biliyoruz. Biz öncüyüz. Hatta öncünün başını çekiyoruz. Biliyoruz ki seferberlik, aktif direniş, kalıcı örgütlenme ve her şeyden önce vatanseverlerin birliği gibi alanlarda belirleyici rol oynuyoruz.

“Emperyalizm bilincimizi almak istiyor”

Biz kadınlar, ülkenin yarısıyız. Diğer yarının da annesiyiz. Aile reisi olarak ekonomik savaşla, psikolojik savaşla karşı karşıya olan biziz. Ekonomik savaş her şeyden önce kadınları etkiledi. Çünkü emperyalizm bizim bilincimizi almak istiyor, kadınların baş düşman olarak Maduro’yu görmesini istiyor.

Oysa biliyoruz ki düşman Kuzey Amerikan emperyalizmidir, ülkelerimizi sömürmek, doğal kaynaklarımızı yağmalamak istemektedirler. Bu kaynakları, onları da yöneten şirketlere devretmek istiyorlar.

Biz kadınlar bunu hissediyoruz, bu duyarlılık bizde mevcut. Çünkü biz anneyiz, kardeşiz, teyzeyiz, anneanneyiz, büyükanneyiz, kuzeniz. Biz rüyaları gerçekleştireniz. Kadın, vatanın rüyasının gerçekleşmesinde her zaman en öndedir. Her türlü rüyanın gerçekleşmesinin öncüsüyüz.

Kadınlar Bolivarcı Devrime öncülük ettiği sürece, Başkan Maduro’nun yanında durduğu sürece Venezuela halkının devrim başarısı kesindir.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:16
  1. Aydın
  2. Emperyalizm
  3. Venezuela
  4. Nicolas Maduro
  5. Hugo Chavez
  6. Gladys Requena

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