Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’ye yakınlığıyla bilinen sivil toplum örgütü Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile beraberindeki heyeti kabul etti. HDP’den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve ‎Şırnak Milletvekili Nuran İmir de katıldı. Heyete, HDP’nin Türkiye’deki gelişmeler ‎hakkındaki yaklaşımları ile 2023 yılı seçimlerine yönelik yol haritası ve başta dış ‎politika olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin ilkesel tutumu aktarıldı. Görüşmede ‎uluslararası iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve genişletilmesi üzerine görüş alışverişinde ‎bulunuldu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ayrı ayrı görüşme

30 Kasım'da "Sosyal Demokrasi Vakfının (SODEV) düzenlediği "Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti: Almanya'dan ve Türkiye'den Perspektifler" başlıklı panelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.