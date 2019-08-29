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Önce kendisi sonra tırı rehin alınan şoförün ailesi perişan

Türkiye’den Kırgızistan’a götürdüğü kirazların çürük olduğu gerekçesiyle 30 gündür tüccar tarafından önce kendisi sonra aracı rehin alınan tır şoförünün eşi Hayriye Fırat, yetkililerden yardım isteyerek, "Tüccar 20 bin dolar istemiş.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
Önce kendisi sonra tırı rehin alınan şoförün ailesi perişan

Türkiye’den Kırgızistan’a götürdüğü kirazların çürük olduğu gerekçesiyle 30 gündür tüccar tarafından önce kendisi sonra aracı rehin alınan tır şoförünün eşi Hayriye Fırat, yetkililerden yardım isteyerek, "Tüccar 20 bin dolar istemiş. Eşim de o kadar para veremeyeceğini söyleyince ekmek teknemiz olan tırımızı rehin almışlar. Ben eşimin sağlığından endişeliyim. Eşim orada biz burada mağduruz" dedi.


Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası tır sürücüsü Coşkun Fırat, Türkiye’den Kırgızistan’ın Oş şehrine kiraz götürdü. İddiasına göre, 4 gün boyunca tırdan indirilmeyen kirazların yumuşadığını söyleyen Fırat, tüccar tarafından 3 gün esir alındığını belirtti. Tüccarın 3 günün sonunda kendisini serbest bıraktığını belirten tır şoförü, bu seferde tırının rehin alındığını söyledi.



“Tüccar tır karşılığında 20 bin dolar istiyor”


Tüccarın tır karşılığında 20 bin dolar istediğini söyleyen Coşkun Fırat’ın eşi Hayriye Fırat, “Eşim, 30 gündür Kırgızistan’da tırı nedeniyle esir durumda. Tüccar kirazların bozuk olduğu gerekçesiyle eşimden 20 bin dolar istemiş. Eşim de o kadar para veremeyeceğini söyleyince ekmek teknemiz olan tırımızı rehin almışlar. Ben eşimin sağlığından endişeliyim. Eşim orada biz burada mağduruz” dedi.



“Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz”


Eşinin hayatından endişeli olduğunu söyleyen Hayriye Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yardım istedi. Eşinin evine bir an önce geri dönmesini isteyen Hayriye Fırat, "Eşim bütün gümrüklerden sağlam geçerek tüccara kirazını yetiştirmiş. Tüccar eşimi daha sonra 4 gün oyalamış, ‘tırı bugün boşaltırız, yarın boşaltırız, arabam gelsin Rusya’dan ondan sonra boşaltırız’ demiş. 4 gün sonra tırın dorsesini açıyorlar ve meyve yumuşamış diye eşimi 3 gün rehin tutuyorlar. Daha sonrada mallara karşılık 20 bin dolar para istemiş. ‘Ya 20 bin dolar getirirsin, ya da tırını rehin alırız’ demiş. Bizim de 20 bin dolarımız olmadığı için ne eşim gelebiliyor ne de aracını bırakabiliyor. Ben eşimin hayatından endişeliyim. En kısa zamanda evine dönmesini istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:11
  1. doğa

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