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Önce İçişleri şimdi valilik… Bunu yapan yandı!

Düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş edenler şimdi yandı. İçişleri Bakanlığı’nın ardından İstanbul Valiliği de konuya ilişkin olarak bir genelge yayımladı.

02 Kasım 2018 Cuma 06:24
Önce İçişleri şimdi valilik… Bunu yapan yandı!

Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "maganda" kurşunlarının tarihe karışması için ilan ettiği talimat doğrultusunda, "Genel Emir" yayımladı.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yer alan emirde, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün, nişan ve eğlence yerlerinde hava ateş açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiğini hatırlatan Şahin, "Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın, yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Can güvenliği

Şahin, meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi ve bu çerçevede yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ateşli silahların kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve adli cezaların verilmesi de mümkündür."

Çeşitli kanun maddelerinden örnek vererek bu tür olumsuzlukların önlenmesi için yeteri kadar yasal müeyyide olduğuna işaret eden Şahin, ateşli silahlarla havaya ateş açılmasının engellenmesi istedi.

Organizasyon sahibi afiş asacak

"Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir" ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:
"Esasen izne tabi olmayan bu tür organizasyonların özellikle umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında yapılması halinde; organizasyon gerçekleştirilmeden önce organizasyon sahipleri tarafından kaymakamlıklara bilgi verilecektir. Kaymakamlıklarca organizasyonda silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda silah kullanılması durumunda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.

Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri açık alanlarda yapılacak kutlamalarda ateş açılmaması amacıyla 50x70 cm ebadındaki (ekteki) afiş örneklerini temin ederek, tüm katılımcıların görebileceği uygun yerlere asacaklardır. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 06:24
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