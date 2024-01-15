Önce halay çekti evlenme teklifi reddedilince dehşet saçtı! Görüntüler ortaya çıktı

Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından evlenme teklifi reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce genç kızı vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silahlı saldırganın ve saldırının kurbanı genç kızın olaydan kısa süre önce düğün salonunda halay çektiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Oyunun ardından ateş etti

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader İrgören ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Salonda bir süre oyun oynayan ve halay çeken Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader İrgören’e ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ahmet Taşan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Kader İrgören ise hastanede hayatını kaybetti.

Halay çektiği görüntüler ortaya çıktı

Düğün salonunda yaşanan olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırgan Ahmet Taşan’ın salondaki diğer vatandaşlarla birlikte halay çektiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise silahlı saldırının kurbanı Kader İrgören'in de halay çektiği görülüyor.