Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Gaziantep’te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.
Gaziantep Şehitkamil Büyük Pınar Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yansıyan 1 şüpheli Gaziantep Emniyeti Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.