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Aktüel

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:38:42 -
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.


Gaziantep Şehitkamil Büyük Pınar Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yansıyan 1 şüpheli Gaziantep Emniyeti Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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