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Gündem Önce gasp sonra şiddet! Lütfi Türkkan terör estiriyor
Gündem

Önce gasp sonra şiddet! Lütfi Türkkan terör estiriyor

Devletin arazisini gasp edip üzerine çiftlik kuran ve 15 yerde ayrı kaçak yapı inşa eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları olay yerini görüntüleyen İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:50:00 -

Kocaeli'de devletin arazisini gasp eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte tahliye işlemi başlatıldı. Bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi.

Yıkımı görüntülemek için olay yerine giden İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan’ın 4 koruması tarafından saldırıya uğradı ve darp edildi. Mustafa Uslu’ya ait kamera ve drone da saldırganlar tarafından kırıldı. Uslu’nun yüzü ve giysileri kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uslu’yu hastaneye kaldırdı.

Önce gasp sonra şiddet!

Siyasi kimliğinin arkasına gizlenerek önce devletin arazisini gasp eden Lütfün Türkkan'ın daha sonrasında zor şartlar altında işini yapmaya çalışan muhabiri dövdürmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Kamuoyunda infiale neden olan vandallığa karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sessiz kalması da skandalın ayrı bir boyutu olarak yorumlandı. 

Devletin arazisini gasp eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki yağdı!
Devletin arazisini gasp eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki yağdı! "Bravo, kendini çok iyi tarif etmişsin"

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Devletin arazisini gasp eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki yağdı! "Bravo, kendini çok iyi tarif etmişsin"

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Yorumlar

Hasanali köse

Dpşünmek lazim bunlari secen millet vekili olmasi icin oy verenlerde sorumlu böyle hirsiz düşününün demekki birde imkani tam olsa bunun köpekler neler yapmaz bunun alninin ortasina hirsiz yazacaksin sokağa salacaksin böyle itleri
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bu utanmaza birileri devlet malina cokmenin ulkuculuk(!) ve İÝİ(!) olmadigini ogretmeli, burnundan getirmeli DEVLET DEVLRTLIGINI YAPMALI, ARTIK YETER!

......
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