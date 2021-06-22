Önce gasp sonra şiddet! Lütfi Türkkan terör estiriyor

Kocaeli'de devletin arazisini gasp eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte tahliye işlemi başlatıldı. Bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi.

Yıkımı görüntülemek için olay yerine giden İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan’ın 4 koruması tarafından saldırıya uğradı ve darp edildi. Mustafa Uslu’ya ait kamera ve drone da saldırganlar tarafından kırıldı. Uslu’nun yüzü ve giysileri kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uslu’yu hastaneye kaldırdı.

Önce gasp sonra şiddet!

Siyasi kimliğinin arkasına gizlenerek önce devletin arazisini gasp eden Lütfün Türkkan'ın daha sonrasında zor şartlar altında işini yapmaya çalışan muhabiri dövdürmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Kamuoyunda infiale neden olan vandallığa karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sessiz kalması da skandalın ayrı bir boyutu olarak yorumlandı.