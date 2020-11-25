  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Önce Erzurum şimdi orası! 2 bin mezar kazıldı
Gündem

Önce Erzurum şimdi orası! 2 bin mezar kazıldı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazılmasının ardından kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta da kışın definlerde problem yaşanmaması için 2 bin mezar hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:50:00 -

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas'ta soğuk hava kadar toprak sıcaklığındaki düşüklük de dikkat çekiyor. Zemheri soğuklarda toprak adeta buz kesiyor. Donan toprağın kazılması güçleşirken, dökülen beton da kurumuyor.

Bu nedenle Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye'nin en düzenli mezarlıklarından birisi olan Yukarı Tekke mezarlığında kış hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, mezarların yürüyüş yollarını hazırlayarak 2 bin mezarın alanını kışa hazırladı.

Mezarlıklar Müdürü Mehmet Kaynar, Sivas'ta cenaze hizmetlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatarak kış hazırlıklarını da tamamladıklarını söyledi. Kaynar, “Yukarı Tekke Mezarlığı, Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli mezarlığıdır. Süreç itibariyle kış sezonuna girdik. 2021 yılının Mart ayına kadar defin işlemlerinin yapılabileceği hazırlıkların tamamını yaptık. Hem cenazelerin alındığı, müdürlüğümüzün bulunduğu yerlerde hem de aile ve sıra mezarlığımızın bulunduğu yerlerdeki hazırlıklarımızın tamamını yapmış bulunmaktayız. Şuanda sezon itibariyle kepçemiz çalışıyor. Tamirat, tadilat noktasında da mezarlıklar müdürlüğümüzün içerisinde bulunan bu mezar alanlarının bakım ve onarımını Mart ayına kadar hazırlamış bulunmaktayız. Tahtasından, kefeninden, taşıma sisteminden ve defin işlemlerinin hepsinden ücret almadan vatandaşların bu acı gününde yanlarında olmaktan belediye olarak, kurumsal olarak onların yanında farkındalığımız ortaya koymaktan bizde mutluktuk duyuyoruz. Toprak donuyor, mevcut el eşimiyle mezarlıklarımızın yapım işi zorlu. Bu durumda kepçelerin daha rahat çalışabileceği, inşa gücünün daha rahat çalışabileceği bir sezonda 3. ay ve 4. ayın çalışmasını şimdiden yapmak zorundaydık ve hazırlığımızı da tamamen bitirmiş durumdayız. Şuan da 2 bine yakın mezar sayısı mevcut“ dedi.

Erzurum'da 800 mezar kazılmıştı

Öte yandan Türkiye'de kışların en sert geçtiği illerden biri olan Erzurum'da da geçtiğimiz günlerde 800 mezar kazılarak kışa hazırlık yapılmıştı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama..
Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz
Dünya

Ukrayna'dan İHA açıklaması: Türkiye ile yakında başlıyoruz

Ukrayna'nın savunma ürünleri üreticisi Ukrspetsexport'un Genel Direktörü Vadym Ihorovych, Türkiye ile Ukrayna arasında İHA'lar konusunda anl..
İlk kez görüntülendi! -72 derecede böyle saklanıyor
Korona Virüs

İlk kez görüntülendi! -72 derecede böyle saklanıyor

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu Alman BioNTech firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp F..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay