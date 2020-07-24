Önce enflasyon sonra faiz düşecek

Dün toplanan Para Politikası Kurulu’nda (PPK) faizde sabit kalınması kararında enflasyon ana göstergelerden birisi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), politika faiz oranını bir yıl içerisinde yüzde 24’ten yüzde 8.25’e kadar düşürmesi kredi talebini arttırdı. Dün gerçekleştirilen PPK toplantısında sürpriz bir kararın çıkmaması piyasalarda bir süre yatay seyrin devam edeceği sinyalini verdi.

Haziran ayında başlayan yeni normal dönemle birlikte ekonomi toparlanmaya, yatırımlara yenileri eklenmeye başlanırken, dikkatler üçüncü çeyreğin yol haritasında etkin olması beklenen ve 29 Temmuz’da Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Enflasyon Raporu III’e çevrildi.

Olumlu sinyaller geliyor

Söz konusu raporda ekonomik aktivitenin arttığına değinileceği ve 30 Nisan’da 2020 için yüzde 7.4, 2021 için ise yüzde 5.4 olarak ilan edilen enflasyon tahmininin korunacağı öngörülüyor. Zira Merkez Bankası Murat Uysal, Enflasyon Raporu II’nin tanıtım toplantısında tüketici fiyatlarının yaz aylarından itibaren gerileyeceğine dair sinyallerin alındığını dile getirmişti. Uysal, “İç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir’’ ifadesiyle de piyasanın seyrine ışık tutmuştu.

Mayıs ve haziran aylarında yüksek gelen enflasyonun temmuz sonundan itibaren düşme ihtimali güçlendi. Piyasa analistleri de bu süreci destekleyici değerlendirmelerde bulunuyor. Analistler, yeni normalde artan gıda fiyatlarında temmuz ayından itibaren gerileme görüleceğine işaret ediyorlar. Ayrıca “Ekonomi yönetiminin her alanda yerli üretimi arttırıp ithalatı sınırlaması, stokçuları yakın markaja alması fiyatları daha da dengeye oturtacaktır” görüşünde birleşiyorlar.

Değişim beklenmiyor

Bu arada; yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kuvvetle muhtemel üretici ve tüketici fiyatları dikkate alınarak faiz oranı sabit tutulacak. Ekonomistler, Uysal ve arkadaşlarının radikal bir adım atmayacaklarını kaydederek, “Öyle görünüyor ki politika faiz oranı sene sonuna kadar yüzde 8.25’te kalacak” diyorlar. Anketlerde de eğilim bu şekilde.