Önce enflasyon sonra faiz

Seçimlerin ardından dikkatler uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi yeni dönemde ekonomiye odaklanacak. Bu çerçevede ilk olarak ekonomi yönetiminde yer alacak isimler belirlenecek. Ardından enflasyon ile faiz oranlarını frenlemeye ve aşağı çekmeye dönük tedbirlere ağırlık verilecek. Uzmanlar planlanan yol haritasında nelerin yer alması gerektiğini Yeni Akit’e değerlendirdi.

YATIRIMCI GELİŞİ DÖVİZİ DÜŞÜRÜR

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, yeni dönemde faiz ve enflasyonla mücadelenin önemle ele alınacağını belirtti. Siyasi kararların ekonomide belirleyici olacağını kaydeden Alkin, “Örneğin OHAL’in kaldırılması yabancı yatırımcıların ülkemize gelişinin önünü açar. Böyle bir durumda kurlar ve ardından faiz ile enflasyon oranları düşer” dedi.

Enflasyonu tek haneye indirmek için tarım ve gıda üretimi ile ilgili radikal önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Alkin, şu ifadeleri kullandı: “Tarım ürünleri ve gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışı enflasyonu yükselten etkenlerden. Fiyatları tırmandıran da tarımdaki monopoller ve oligopollerdir. Tek veya birkaç firmanın mahsulü alıp satması önemli bir sorun. Burada rekabeti arttırmaya dönük adımlar atılması şart. Üretim maliyetlerinin devamlı arttığını görüyoruz. Bu probleme de el atılmalı. Maliyetler geri çekilmeli. Ayrıca araziler toplulaştırılmalı. Kuşkusuz böyle bir adım fiyatları rasyonel kılar.”

POZİTİF AYRIŞMA GÖREBİLİRİZ

Ekonomi yorumcusu Abdurrahman Yıldırım da makroekonomik tedbirlerin önemine değindi. Yıldırım, “Ekonomiyi toparlama yönünde ne kadar adım atılır ve yol kat edilirse Türkiye’nin dünyayla olan negatif ayrışması durur, hatta pozitif ayrışmaya dahi dönebilir” yorumunu yaptı. Yıldırım, yeni ekonomi yönetiminin alacağı tedbirlerin 2019’da meyve vereceğini dile getirerek, “İkinci 6 ayda yapılacaklar güç dönemden minimum hasarla çıkmamıza imkân tanır” dedi.

Faiz ve enflasyon oranlarına değinen Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu: “Faizlerde, politika faizi 5 puan artırılırken kredi faizleri 6-7 puan tırmandı. Olan oldu ve ikinci 6 aya artan döviz kurlarının ve faizlerin kıskacında giriyoruz. Bu iki şokun hasarı mutlaka olacak. Enflasyonda da yükseliş yerini düşüşe bırakacak.”