Önce ekmeği gitti sonra özgürlüğü! LGBT lobisinin başına getirmediği kalmadı

Sözde özgürlükçü Avrupa’da her geçen gün özgürlüğü ayaklar altına alan yeni skandallar yaşanıyor.

İrlanda’da öğretmen Enoch Burke, okullarda çocuklara “trans” kelimelerle hitap edilmesini eşcinselliğin özendirilmesi olarak nitelendirildiği genelgeye uymadığı gerekçesiyle Wilson Hastanesi Okulu’ndan atıldı.

Eşcinsellik karşıtı öğretmen, tuhaf gerekçeyle okuldan atıldı

Daily Mail gazetesinin haberine göre, sözde cinsiyet değiştirme kararı alan bir öğrenciye yeni ismi ve zamirleriyle hitap etmesi istenen Enoch Burke’ün bu talebi reddetmesiyle üzerindeki baskının arttığı, daha sonra okuldaki görevinin sonlandırıldığı bildirildi. Tarih ve Almanca öğretmeni Burke’ün Wilson Hastanesi Okulu’ndan atılma gerekçesi olarak, “Geçiş sürecindeki çocuğun güvenini zedelemesi” gibi tuhaf ifadeye yer verildi.

Mesleği elinden alındı

Öğretmen Enoch Burke, bu kararın ardından ailesiyle birlikte hukuk mücadelesine girişti. Haksız yere uzaklaştırıldığı Wilson Hastanesi Okulu’na yaklaşması bile yasaklanan Burke’a en ağır darbe ise yargıdan geldi. Wilson Hastanesi Okuluna uzak durma emrine uymayan Burke 2 defa hapis cezasına çarptırıldı.

Özgürlüğüne de kast ettiler

10 yıllık öğretmenlik kariyerinin ardından Burke, “okulun güvenliği için tehdit oluşturduğu” suçlamasıyla tutuklandı. Serbest kalması için “okuldan uzak durma” emrini kabul etmesi istenen öğretmen Burke’ün bir kez daha direndiği ve bu sebeple cezasının “süresiz” hapse çevrildiği bildirildi.

“Ülkenin geldiği durum içler acısı”

Enoch Burke’nin babası Sean Burke, oğlunu gözaltına almak için evine gelen polislere tepki göstererek, “Buraya gelmeniz utanç verici. Ülkemizin geldiği durum içler acısı. Oğlumu transeksüelliği onaylamadığı için tutuklamaya geldiniz.” ifadelerini kullandı.