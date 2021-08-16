Önce Dünya'yı yaktılar şimdi de kurtaracaklarmış, yersen! İşte Batı'nın doğayı katleden sistemi

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği krizi artık büyük yangınlar ve sellerle net bir şekilde hissedilir hale geldi.

Sömürü düzenini kullanan Batı ve kapitalizm sistemi iklim krizinin yaşanmasında öncü rol oynadı.

Krizin sebebi karbon salınımı

İklim krizini tetikleyen en etkili sebep ise karbon salınımı. Zira karbon salınımı yani çoğunlukla insan faaliyetlerinin neden olduğu, doğada oluşan karbonun atmosfere salınımı diyebiliriz.

ABD, AB ve Çin karbon salınımında ilk sırada

Bu noktada atmosfere en çok karbon salan ülkelere baktığımızda karşımıza ilk olarak ABD, Çin ve AB ülkeleri çıkıyor.

Dünyanın 'en büyük küresel sorun' olarak tanımladığı iklim değişikliği ya da küresel ısınma etkilerini arttırmaya devam ediyor. Küresel ısınma dünyamızda art arda felaketlere yol açarken uzmanlar ise karbon salınımı ile ilgili uyarılarına devam ediyor. İklim değişikliği dünyanın birçok bölgesinde felaketlere yol açarken uzmanlar karbondioksit salınımının hızla azaltılmadığı takdirde iklim krizinin birçok krizi tetikleyeceği uyarılarında bulunuyor.

"Olağanüstü hava olayları, seller, kuraklık ve sıcaklıklar yaşanacak"

Nitekim Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 9 Ağustos'ta yayınlanan raporunda şu ifadelere yer verildi:

Önümüzdeki yıllarda karbondioksit salınımı çok hızlı bir şekilde durdurmazsak olağanüstü hava olayları, seller, kuraklıklar ve sıcaklıklar yaşanacak.

"Bu seviyeye geleceği biliniyordu"

Etkileriyle bundan sonraki hayatımızın adeta bir parçası haline gelecek olan iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını yani dünyayı kimlerin nasıl kirlettiğini ve küresel ısınmanın yol açacağı felaketleri en aza indirmek için en önemli gündemimiz olması gereken 2050 yılı sıfır emisyon hedefini Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.

Küresel ısınmayı ve neden olacağı felaketleri en aza indirmek için çok önemli olan 2050 yılı sıfır emisyon hedefiyle ilgili tüm dünyanın adeta önlem almamışçasına devam ettiğine dikkat çekerken karbon salınımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 1800'lerin sonundan bu yana karbon salınımının bu seviyeye geleceği biliniyordu. Kömür, petrol, doğal gaz yaktığımızda atmosferin ısınacağını biliyorduk. Ve bunu bile bile yaptık. Bunu bile bile yapan ülkelerin başında ise AB ülkeleri ve ABD geliyor.

"Karbondioksit salınımı 3 ayrı başlıkta ölçülebiliniyor"

Karbondioksit salınımını 3 ayrı başlıkta ölçülebildiğini ifade eden Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Birincisi; Bir ülkede ne kadar karbondioksit yakılıyor. İkincisi; O ülke nedeniyle ne kadar karbondioksit yakılıyor. Bu da ülkenin ne kadar kömür, petrol, doğalgaz yaktığını ve başka ülkelerde de o ülke için üretim yapılıyorsa onu da hesaba katarak yapılan bir ölçme yöntemi.

"Kirli görünmemek için kirli teknolojileri başka ülkelere kaydırdılar"

Üçüncü hesap ise o ülkede yaşayan insanlar ne kadar karbondioksit salınmasına neden oluyor? Şeklinde yapılan bir ölçümleme. Şu anda üçüncü dünya ülkelerinde AB, ABD ve Japonya için çok büyük üretim yapılıyor. Bunlar özellikle kirli görünmemek için kirli teknolojileri başka ülkelere kaydırdılar. Sonra da o ülkelere sen neden kirli metotlarla kirli üretim yapıyorsun diyerek parmak sallıyorlar. Yeşil mutabakat denen konu tam da buna dayanıyor işte. AB'deki tüketiciler de AB'nin politika olarak yaptığı bu davranışı fark ettiler. Vatandaşlar devletler üzerinde baskı kurarak AB'ne ithal eden her şeyin aynı zamanda karbondioksit salmaması gerektiği maddesini Yeşil Mutabakatın içine koydular" ifadelerini kullandı.

Dünyayı hangi ülkeler kirletti?

1800'lerin sonundan bu yana karbon salınımının bu seviyeye geleceğinin bilindiğine dikkat çeken Kurnaz, "Kömür, petrol, doğal gaz yaktığımızda atmosferin ısınacağını biliyorduk. Ve bunu bile bile yaptık. Bunu bile bile yapan ülkelerin başında ise AB ülkeleri ve ABD geliyor." ifadelerini kullandı.

Tedbirler alınmıyor

Karbon salınımının neden olduğu küresel ısınma gerçeğinin etkileri ile mücadele eden dünyamızda alınan önlemleri değerlendiren Kurnaz, açıklamasında şunları kaydetti:

Şu anda dünya neredeyse önlem almamışçasına devam ediyor. Eğer bir takım önlemler alınmış olsaydı bunları günlük hayatımızda da yaşıyor olurduk. Son 10 senemize baktığımızda bile her şeyi daha fazla tükettiğimizi görüyoruz. Gıdadan yiyeceğe telefona… Esasında o tükettiğimiz şeylerin azalması gerekiyor. Dünyada açlık var fakirlik var ama obezite de artıyor. 10 sene öncesine baktığımızda çöpe giden gıda miktarı da artıyor. Dünya genelinde. Ülkemizde ve dünyanın geri kalanında özel araç kullanımı da çok hızlı artıyor. Bunları üst üste koyduğunuzda yeterli adımları atmıyoruz demektir. Sadece ufak rötuşlar yapıyoruz. Adım atıyormuş gibi görünüyoruz. Çünkü gerekli olan çok ciddi adımlar var ve bu adımları atarsak yaşam tarzımızı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hiç kimse yaşam tarzını değiştirmek istemiyor ama bazı şeyler de değişsin istiyor. İkisinin bir arada olması mümkün değil.

Sıfır emisyon hedefi hayal mi?

Küresel ısınmayı ve neden olacağı felaketleri en aza indirmek için çok önemli olan 2050 yılı sıfır emisyon hedefiyle ilgili tüm dünyanın adeta önlem almamışçasına devam ettiğine dikkat çeken Kurnaz, şu açıklamada bulundu:

Dünyanın tamamının 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmış olması gerekiyor. Yani 2050'de artık atmosfere karbondioksit eklemiyor olmamız lazım. Hatta mümkünse atmosfere karbondioksit eklemiyor atmosferin karbondioksiti yeryüzüne geri verebiliyor olmamız lazım. 2050 esasında en geç süre. Tarihi sorumluluğu olan ülkelerin yani ABD AB ülkeleri ve Japonya gibi ülkelerin 2050'den çok daha önce net sıfır emisyonuna ulaşmış olmaları gerekiyor. Sonra az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yani Afrika, Bangladeş gibi ülkelerden bahsediyorum 2060 – 2070'de sıfır emisyon hedefine ulaşması, bizim gibi ülkelerin de 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşması gerekiyor ki herkesin 2050 yılında sıfır emisyon hedefine ulaşmış olalım. Ama şu anda ne yazık ki bu konuda en çok sorumlu olan ülkeler bile en iyi ihtimalle 2050'yi gösteriyorlar. Onların da bu hedefi tutturması çok zor.

Karbon salınımında hangi sektörler ilk sırada

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, karbon salınımında atmosfere en çok zarar veren sektörler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Özellikle ağır sanayi yani çimento demir-çelik gibi büyük üretim sektörleri. Sonrasında tarım geliyor. Çünkü tarım çok geniş bir alana yayılıyor. Özellikle hayvansal ürün yetiştirmeden salınan sera gazları çok tehlikeli.

Dünyanın en zengin yüzde 1'i en yoksul yüzde 50'den çok daha sorumlu

Batı ve kapitalizmin baş aktör olduğu bu kriz yapılan araştırmalarda da net bir şekilde görüldü.

Dünyada ekonomiden eğitime kadar birçok alanda var olan eşitsizliğin bir diğer yönü de karbon emisyonundaki dengesizlik. Oxfam'ın yeni araştırması da dünya nüfusunun en zengin yüzde 1'lik kesiminin bu eşitsizliği nasıl artırdığına dair yeni veriler ortaya koydu.

Oxfam için Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre karbon emisyonu 1990-2015 yılları arasında yüzde 60 arttı. Ancak karbon emisyonunda dünya nüfusunun en zengin yüzde 1'lik kesiminin (yaklaşık 63 milyon) yol açtığı artışın oranı, en yoksul yüzde 50'nin yarattığı artıştan yaklaşık 3 kat daha fazla. Bu da en zengin yüzde 1'in tek başına karbon bütçesinin yüzde 9'unu kullandığı anlamına geliyor.

Karbon emisyonu, atmosfere yayılan karbondioksit gazının miktarına verilen isim. Karbon emisyonu, atmosferde toplanarak ısınma ve sıcaklık artışlarına neden oluyor. Bilim insanları ne kadar emisyonun daha az zararlı olacağına dair bir 'karbon bütçesi' oluşturmuştu.

"Karbon bütçesini tüketen zenginler, etkilenen yoksullar"

Oxfam Uluslararası Politikalar ve Araştırma Başkanı Tim Gore, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Toplumlarda bölünmeye neden olan şey sadece aşırı ekonomik eşitsizlik değil. Sadece yoksullukla mücadele oranlarının yavaşlaması da değil. Üçüncü bir unsur da var: Halihazırda zengin olanların tamamen tüketimi daha çok artırmak amacıyla karbon bütçesini tüketmesi. En büyük darbeyi elbette en yoksullar ve bu işten en az sorumlu olanlar alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah