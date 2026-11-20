Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'in Yeşil Bölge'sindeki COP Down Erişilebilir Kafe'de çay ve kahveleri, Kocaeli Buğday Tanesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen Down sendromlu 15 öğrenci servis etti. Gençler, kendi hazırladıkları içecekleri katılımcılara sunarak çalışma deneyimi yaşadı.

Kafe, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin temel uygulama alanlarından 'Erişilebilirlik' başlığı altında, 'Kimseyi Geride Bırakmama' ilkesiyle kuruldu. Gençlere çalışma hayatına katılma, yeteneklerini sergileme ve toplumsal yaşamda aktif rol alma fırsatı veren kafenin ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğü aktarıldı.

Önce çekingendiler, şimdi 'hello' diyorlar

Kafenin sorumlusu, Kocaeli Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz. Zirvede yer almayı öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olarak tanımlayan Abanoz, "COP31'de dünya liderlerinin buluştuğu bir zirvede yer almak çok önemli ve çok değerli bir oluşum oldu. Çok değer kattı. Öğrencilerimiz için çok büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi. Abanoz, yurt dışından gelen misafirlerin siparişlerini özellikle öğrencilerin ellerinden aldığını anlattı.

Abanoz'a göre gençler, yabancı ziyaretçilerle iletişimde başlangıçta çekingen davrandı. Dernek başkanı değişimi şöyle anlattı: "Şimdi hepsi 'hello' demeye başladı. Hatta Kocaeli'ne döndüklerinde yabancı dil kursuna gitmek istediklerini söylüyorlar. Bu da onlarda oluşan öz güveni gösteriyor. Daha cesur oldular, kendilerine daha çok güveniyorlar." Abanoz, öğrencilerin ruh halini "24 saat mutlular diyebilirim" sözleriyle aktardı.

Hedef aileden bağımsız çalışma hayatı

Özel Eğitim Öğretmeni Kader Karaesmer, projeyle Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almasının ve erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. "Artık kendilerini daha kolay ifade edebiliyorlar" diyen Karaesmer, zirvedeki görevin gençlerin "ileri dönük aileden bağımsız bir yerde çalışmaları" için bir deneyim olduğunu, her birinin bir çalışma hayatı olmasını ve kendilerini değerli hissedebilmelerini istediklerini belirtti. Karaesmer'e göre bu kadar farklı ülkeden insanı aynı anda bulabilmek büyük bir şans.

Kafeyi ziyaret eden Tuğba Elçin, öğrencilerin iletişim becerilerinden ve hizmet kalitesinden etkilendiğini söyledi: "Çok saygılılar. Kurumsal iletişimi çok iyi çözmüşler ve çok daha iyi sunum yapıyorlar." Eğitimin çekirdek aileden başladığını belirten Elçin, "Evde kapalı kalmalarının hiç kimseye yararı yok" dedi. Ziyaretçilerden Neslihan Tetik ise çocukların neşesiyle kahvesini zevk alarak içtiğini söyleyip "Onların mutlu olması önemli olan" değerlendirmesini yaptı.

'Hizmet etmeyi ve kasaya bakmayı çok seviyorum'

Kafede çalışan 29 yaşındaki Özlem Çukur, arkadaşlarıyla birlikte çalışmak için geldiklerini ve burayı çok beğendiklerini söyledi. "Birlikte her şeyi başardık. Böyle de devam edecek" diyen Çukur, sözlerini "Sizlerle arkadaş ve dost olmak isterdim" diye sürdürdü.

Kafede görev yapan Bekir Kılıç, çevreyi korumak için ağaç dikmek ve fidanları sulamak gerektiğini anlattı. "Doğa bizim her şeyimiz" diyen Kılıç, "Hizmet etmeyi ve kasaya bakmayı çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum da kafeyi ziyaret etti. Kurum, görev yapan öğrencilerle sohbet edip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.