Önce cami, sonra Kur’an Kursu ve şimdi de okul! 86 yaşındaki Müslümandan örnek davranış

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Behaeddin Ok, yaptırdığı eğitim kurumlarıyla büyük takdir topluyor. İslam'ın eğitime verdiği önemi vurgulayarak önce cami, sonra Kur'an Kursu ve şimdi de okul yaptıran Ok, kendisini ve yaptıklarını şöyle anlatıyor:

Ben Behaeddin Ok. Kırklareli Vize ilçemizin Evrenli Köyündenim. Bizler, okumayı-yazmayı, eğitimi-öğretimi emreden, kutsal gören, çok önemseyen mukaddes bir dinin mensuplarıyız. Biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti "Oku!" diye başlar. İnen ikinci surenin ilk ayeti de kaleme yeninle başlar. Bu ayetler bize, kutsal kitabımızın okumaya ve yazmaya verdiği önemi göstermesi açısından çok dikkat çekicidir. Ayrıca, Sevgili Peygamberimiz, Bedir Harbi'nde ele geçirilen esirleri, okuma yazma bilmeyen on Müslümana, okuma yazma öğretmeleri şartıyla salıvermiştir. İşte bütün bunlar, dinimizin okuma-yazmaya, eğitim-öğretine verdiği değeri gösterir. Ben de Müslüman Türk milletinin bir mensubu olarak, bu kutsal buyruğa uydum ve geçen yıl Allah'ın yardımı ve inayeti ile Kapaklı ilçemizde dört katlı, yatılı bir 'Kur'an Kursu' yaptırıp Diyanet İşleri Başkanlığımıza devrettim.

BİLİM SANAT MERKEZİ BİNASINA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DUYUNCA "BUNU BEN YAPMALIYIM" DEDİM

Bu senede, Çerkezköy ilçemizde, özel yetenekli çocuklarımızın eğitim aldıkları bir Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) binasına acil ihtiyaç olduğu bilgisine vakıf oldum. Bunu duyar duymaz derhal harekete geçtim ve böyle bir binayı bir an önce yaptırıp geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hediye etmeyi görev addettim.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLMASA BU İŞ OLMAZDI

Malumunuz böyle bir işe girişmek hem maddi, hem manevi açıdan çok güç ve kudret gerektirir. Allah razı olsun, ilçemizin biricik Kaymakamı Nazmi Günlü Bey, bu niyetimizi duyunca, lütfedip evimize kadar geldiler, hâlimizi hatırımızı sordular ve girişeceğimiz bu hayırlı işte bize yardımcı ve destek olacaklarını ifade ettiler.

Kaymakam Beyin bu sözleri bana güç ve cesaret verdi. Daha sonra belediyemiz de bu işe dahil oldu. Belediye başkanımız Sayın Vahap Akay Bey de ilçemiz için çok önemli olan bu projeye tam destek olacaklarını ifade etmişler. Buradan hem Kaymakamımız Sayın Nazmi Günlü Beye, hem de Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay Beye gönülden teşekkür ediyorum. Her iki devlet adamımız da bu işi adeta sahiplendiler. Sağ olsunlar, var olsunlar.

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ÖNEMLİ OLAN ŞU GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SADA BIRAKMAKTIR

Hepiniz bir gün şu fani dünyadan göçeceğiz. Ölüm hepimizin kapısında. Mühim olan, biz göçüp gittikten sonra şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Benim yapmaya çalıştığım da tam da budur.

BİLSEM'İ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Bilim Sanat Merkezi'ni çok önemsiyorum. Zira burada okuyan çocuklarımız, binlerce öğrenci içinden seçilmiş özel yetenekli çocuklarımızdır. Bunlar Allah'ın izniyle buralardan alacakları eğitimler sayesinde, geleceğimizin en iyi hekimleri, en iyi hukukçuları, en iyi astronomları, en iyi astronotları, en iyi mühendisleri, en iyi eczacıları, en iyi iktisatçıları, en iyi fizikçileri, en iyi bürokratları, en iyi diplomatları olacaklar.

Bu sayede hem ülkelerine, hem dünyaya, hem bütün insanlığa yararlı faydalı bireyler olacaklar inşaAllah. Bizde buna vesile olabilirsek, ne mutlu bize.

BÜTÜN ZENGİNLERİMİZE TAVSİYE EDİYORUM

Ben şu an 86 yaşındayım. Hayatım boyunca hep çalıştım, hep didindim, anlımın teriyle bir şeyler kazandım. Şimdi de bu kazandıklarımı yine bir eğitim kurumu için harcıyorum ve bundan da büyük bir şeref, onur ve mutluluk duyuyorum. Bunun için Allah'ıma sonsuz hamd-ü senalar ediyorum.

Buradan bütün zenginlerimize de bu tip hayırlar yapmalarını tavsiye ediyorum.