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Gündem Önce çaldı sonra helallik istedi!
Gündem

Önce çaldı sonra helallik istedi!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 13:09:00 -
Önce çaldı sonra helallik istedi!

Fotoğrafçı kadının çantasından para çaldı, yakalanınca özür dileyip helallik istedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde fotoğrafçılıkla uğraşan 58 yaşındaki kadının çantasından para çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yakalanan şüpheli, emniyete götürüldüğü sırada "Abla özür dilerim, hakkınızı helal edin" açıklamasında bulundu.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle İşler Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Fotoğrafçılıkla uğraşan Zühra Korkmaz (59), sabah iş yerinin kapısını açmak için çantasını kapının önündeki masanın üzerine bıraktı. İş yerinin önünden geçen N.Ö. isimli şahıs, Korkmaz'ın dalgınlığından faydalanarak çanta içerisinden bulunan 500 lirayı alarak kaçtı.Durumu fark eden iş yeri sahibi Korkmaz, kaçan şahsın peşinden gitmek istedi. O sırada ayağı burkularak yere düştü. Korkmaz'ın yardım çığlığını duyan vatandaşlar hırsızı yakalayarak iş yerine getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim ettiler. Suçunu itiraf eden şüpheli, iş yeri sahibi Zühra Korkmaz'dan özür dileyerek çaldığı parayı geri teslim etti.

Yakalanan şüpheli N.Ö. emniyete götürüldüğü sırada, "Abla özür dilerim, hakkınızı helal edin" açıklamasında bulundu.İş yeri sahibi Zühra Korkmaz ise yaptığı açıklamada, "Çantamı masanın üzerine koydum. Sonra baktım birisi çantamı karıştırıyor. Daha sonra arkasından koştum. Yetişemeyince 'İmdat, yetişin' diye bağıdım. Çevredekiler kaçan kişiyi koşarak yakaladı. O sırada arkasından koşarken ayağımı burktum. Kıpırdayamıyorum" şeklinde konuştu.

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