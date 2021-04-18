Önce bu soruların cevabını verin

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’nin başını çektiği Zillet İttifakı ve bileşenleri, cevabı tek tek verilmesine rağmen “Merkez Bankası’ndaki 128 milyar dolar nerede” şeklinde yürüttüğü algı operasyonu, asıl cevap bekleyen soruları gölgeleyemiyor. Akit’e konuşan STK temsilcileri ile siyasetçiler, AK Parti Hükümeti’nin 19 yılda cevaplayamayadığı hiçbir soru olmadığını, ancak Zillet İttifakı ve kirli medyasının cevap veremediği yüzlere soru olduğunu söyledi.

Şahin: Zillet hesap versin

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Nerede sorusunun cevabını buralarda aramak gerekiyor” diyerek şu soruları sıraladı: “İstanbul’da 121 milyar lirayı iki senede çarçur eden, naylon faturalarla beraber bu paranın üzerine yatan ve bu paranın büyük bölümünü kara propaganda için harcayan Ekrem İmamoğlu’na ‘121 milyar TL nerede’ diye sormak lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş-Sinan Aygün geriliminde patlak veren rüşvet çarkındaki “Abi bize ne vereceksin” diyen CHP’lilerin nerede olduğunu sorgulamak gerekiyor. CHP’de aktif görevdeyken 17 kadına tecavüz eden yöneticiler nerede? Neden bu hadiseler sümenaltı edilmek isteniyor? HDP ile gizlice buluşup federasyon anayasası konuşan sözde milliyetçi İP’çiler nerede? Neden kenara çekilip sustular?”

Akbay ve dündar nerede?

Şahin, şöyle devam etti: “Sözcü gazetesinin FETÖ soruşturması başlayınca firar eden patronu Burak Akbay nerededir? Burak Akbay hangi ülkede ve neden yıllardır ülkeye dönmüyor? Neden Sözcü yurt dışından idare ediliyor? MİT TIR’ları olayında Türkiye’nin stratejik bilgilerini ifşa ettiği tespit edilince ülkeden kaçan Cumhuriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Can dündar nerede? Can Dündar’ın firarı neden hiç sorgulanmıyor? Nerede sorusunun cevabını buralarda aramak gerekiyor.”

AK Parti’nin alnı ak

Başkan Şahin, Zillet İttifakı’nın millete bu soruların cevabını vermesi gerektiğini vurguladı. Şahin, “Merkez Bankası hakkındaki iftiralara millet itibar etmiyor, etmeyecektir. AK Parti iktidarında cevaplanmayan hiçbir soru olmadığını gördük. Ve millet 19 yıldır bunu her seçimde oylarıyla tasdiklemiştir ki; AK Parti iktidarları Türkiye’nin gelmiş geçmiş en temiz iktidarıdır. Tüm iftiralara, tüm kara propagandalara rağmen hiçbir çamur ne Recep Tayyip Erdoğan’da, ne de AK Parti’de iz bırakabilmiştir” şeklinde konuştu.

Metiner: O para nerede?

Gazetemize konuşan AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, esas cevap bekleyen soruları sümen altı edenlerin yalan siyasetini şu sözlerle eleştirdi: “Merkez Bankası’ndaki 128 milyar dolarla ilgili defalarca açıklama yapıldı. Hem soruyorlar, hem de cevap verildiğinde cevabı dikkate almıyorlar. O zaman sormaya ne gerek var? 128 milyar doların peşkeş çekildiğini iddia ediyorlarsa sormaya gerek yok gitsin Cumhuriyet Başsavcılıklarına belge ve bilgileri versinler, hukuki olarak yapılacak olan yapılsın. Kılıçdaroğlu’nun klasik yalan siyasetidir bu.”

Metiner, “İçtenlikle bir hesap sormak istiyorlarsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yıllık mevcut bütçesinin nereye harcandığını açıklasınlar. İstanbul’da 121 milyarlık bütçe vardı, iki yılda İstanbul’a ne yapıldı, para nereye gitti? CHP’li İmamoğlu seçimden önce İBB’nin mevcut bütçesinin kendilerine yeterli olduğunu ve bu bütçeyle çok şey yapacağını söylemişti. Mevcut bütçeye kat kat fazla bedelde yeni borç eklentileri oldu buna rağmen yapmış oldukları kayda değer hiçbir hizmet yok. O paralar nereye gitti?” sözlerini sarf etti.

Yandaş firarcılar

128 milyar dolar yalanının medya boyutuna ışık tutan Metiner, “Bu kara propaganda Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi üzerinden yürütülüyor. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay nerede mesela? Neden yurt dışına kaçtı? Neden ülkesine gelmiyor? Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar neden firari? Neden dönmüyor Türkiye’ye? Hangi güç odaklarının tetikçisi olarak kullanılıyor? Bu iki gazetede zerre kadar utanma duygusu olsa sırf bu nedenle bile sükut ederlerdi. Ama madem konuşuyorlar ve ellerinde medya gücü var, sözde 128 milyarlık paranın nereye gittiğini belgeleriyle ortaya koymalıdırlar” diye konuştu. Mehmet Metiner, Zillet İttifakı’nın iplerini hangi uluslararası güç odakları tutuyorsa, bu ittifakın sözcülüğünü yapan yandaş medyanın ipini de aynı elin tuttuğunu sözlerine ekledi.