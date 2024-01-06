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Dünya Önce ABD sonra İspanya: Kovid-19 alarmı!
Dünya

Önce ABD sonra İspanya: Kovid-19 alarmı!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 09:30:00 -
Önce ABD sonra İspanya: Kovid-19 alarmı!

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ABD'de New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts eyaletlerinde hastanelerde maske zorunluluğu getirildi. Benzer bir kararı İspanya'nın ünlü tatil bölgesi de aldı. İşte detaylar...

Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ABD'de New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts eyaletlerinde hastanelerde maske zorunluluğu getirildi. Benzer bir kararı İspanya'nın ünlü tatil bölgesi de aldı. İşte detaylar...
ABD'de New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts'te uygulanacak kural sağlık merkezlerindeki tüm personeli ve hastaları kapsayacak.
New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Ashwin Vasan WABC TV'ye yaptığı açıklamada, 2022'deki omikron dalgasında en büyük sorunların sadece insanların hastalanması değil ön saflardaki sağlık personelinin de Kovid-19'a yakalanması olduğunu belirtti.
Euronews Türkçe'deki habere göre ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son veriler, 17-23 Aralık tarihleri arasında Kovid nedeniyle 29 binden fazla hastaneye yatış olduğunu ve bir önceki haftaya göre yüzde 16'dan fazla artış yaşandığını işaret ediyor. Aynı dönemde grip nedeni ile hastaneye yatan hasta sayısı da 14 bin 700 olarak hesaplanıyor.
Muhafazakârların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, Başkan Joe Biden'ın şirketler için aşı ya da test zorunluluğunu iptal etmiş ve selefi Donald Trump tarafından atanan bir yargıç da toplu taşıma maskesi zorunluluğunu kaldırmıştı. ABD'de bugüne kadar 1.1 milyondan fazla kişinin Kovid nedeniyle hayatını kaybettiği hesaplanıyor.

Daily Mail'in haberine göre ise İspanya'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Valencia da benzer bir karara imza attı.
Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle bugün sağlık merkezlerinde zorunlu maske kullanımını uygulamaya konuldu.

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