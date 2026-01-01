  • İSTANBUL
Dünya Afganistan’da kış kabusu: Kar ve seller 3 günde 12 can aldı
Dünya

Afganistan'da kış kabusu: Kar ve seller 3 günde 12 can aldı

Afganistan'da kış kabusu: Kar ve seller 3 günde 12 can aldı

Afganistan’da üç gün süren şiddetli kar ve sel felaketlerinde 12 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı ve yüzlerce ev hasar gördü.

Kabil merkezli Tolonews'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Son 3 günde kar yağışı ve seller nedeniyle ülkenin farklı vilayetlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hamad, 11 kişinin de yaralandığını aktardı.

Öte yandan Hamad, seller nedeniyle ülkede 274 evin yok olduğunu ve 1558 evin de kısmi olarak sular altında kaldığını kaydetti.

