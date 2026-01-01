İçme suyundaki Mikroplastikleri evde arındırmanın yolu bulundu: O şeyi mutfağınızda yapabilirsiniz!
Günümüzde modern yaşamın görünmez bir parçası haline gelen plastikler, evlerde, giysilerimizden, mutfak gereçlerimizden ve kişisel bakım ürünlerimizden kopan nano ve mikroplastik (NMP) parçacıkları, özellikle içme suları aracılığıyla biyolojik sistemimizin derinliklerine kadar sızıyor. özellikle 'sert su' olarak bilinen ve mineral bakımından zengin olan sular üzerinde belirginleşiyor. Artık daha pratik ve evde uygulanabilir yöntemler aramaya itti.