  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’ Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi
Gündem Onca ölüme, denetime ve cezaya rağmen akıllanmıyorlar! Ehliyetsiz kadın sürücü, yaya geçidinden geçen yaşlı kadını ezdi
Gündem

Onca ölüme, denetime ve cezaya rağmen akıllanmıyorlar! Ehliyetsiz kadın sürücü, yaya geçidinden geçen yaşlı kadını ezdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Onca ölüme, denetime ve cezaya rağmen akıllanmıyorlar! Ehliyetsiz kadın sürücü, yaya geçidinden geçen yaşlı kadını ezdi

Eskişehir'de ehliyetsiz kadın sürücü, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken ehliyetsiz kadın sürücüye 40 bin lira, araç sahibine de ayrıca 40 bin lira trafik cezası yazıldı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Belediye Sokak üzerinde yürüyen H.D. isimli kadın, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada yolda seyir halinde olan S.Ü. isimli kadının idaresindeki otomobil, yaya geçindeki kadına öncelik vermek yerine devam ederek çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AKILLANMIYORLAR

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobili kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Aracın ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Sürücüye 40 bin TL, araç sahibine de ayrıca 40 bin TL trafik cezası yazıldığı öğrenildi.

Cezaların artırılmasına, sık yapılan denetimlere ve onca ölümlü kazalara rağmen ehliyetsiz şekilde araç kullanan ve kurallara uymayan sürücülerin çokluğu toplumu şaşırtmaya devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23