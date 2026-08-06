Onca ölüme, denetime ve cezaya rağmen akıllanmıyorlar! Ehliyetsiz kadın sürücü, yaya geçidinden geçen yaşlı kadını ezdi

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Belediye Sokak üzerinde yürüyen H.D. isimli kadın, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada yolda seyir halinde olan S.Ü. isimli kadının idaresindeki otomobil, yaya geçindeki kadına öncelik vermek yerine devam ederek çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobili kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Aracın ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Sürücüye 40 bin TL, araç sahibine de ayrıca 40 bin TL trafik cezası yazıldığı öğrenildi.

Cezaların artırılmasına, sık yapılan denetimlere ve onca ölümlü kazalara rağmen ehliyetsiz şekilde araç kullanan ve kurallara uymayan sürücülerin çokluğu toplumu şaşırtmaya devam ediyor.