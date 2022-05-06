Onca küfrettiğiniz Uzan'dan bile medet umma çaresizliği hepinize kapak olsun

Engin Ardıç, "Memleket o kadar kalkındı ki, ittifaktan geçilmiyor" dediği yazısında, sözde ittifak haberleriyle, gazetecilerin çapsız kesimine ekmek çıktığını belirtti. Oylarının toplamı yüzde 5'i bulmayan partilerin "kıvılcım yaratıp ateşe dönüşmesinin" beklendiğini ifade eden Ardıç, "Yirmi yıl önceleri onca küfrettiğiniz Hakan Uzan'dan bile medet umma çaresizliği hepinize kapak olsun" dedi. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Memleket o kadar kalkındı ki, ittifaktan geçilmiyor.

Şimdi bir de "dördüncü ittifak" ihtimali varmış, HDP, TİP ve diğer sosyalist partiler arasında...

Gazetecilerin çapsız kesimine ekmek çıkıyor.

Bunları ciddiye alıp yazıyorlar.

Ama onları kimse ciddiye almıyor!

Bir yerlerinden ittifak uyduruyorlar.

Liste yapmışlar, herhangi bir ittifaka girebilecek partileri alt alta yazmışlar.

Bu partilerin kimseyle ittifak mittifak yaptığı yok, öyle bir eğilim de yok ama hem olsun istiyorlar, hem de laf olsun torba dolsun:

Memleket Partisi (Muharrem İnce)...

Türkiye Değişim Partisi (Mustafa Sarıgül)...

Bağımsız Türkiye Partisi (Hüseyin Baş)...

Doğru Parti (Rıfat Serdaroğlu)...

Genç Parti (Hakan Uzan)... Yanlış okumadınız!

Yenilik Partisi (Öztürk Yılmaz)...

DSP (Önder Aksakal)...

TİP (Erkan Baş)...

Neyse ki TKP seçime girmeyeceğini açıkladı, yoksa onu da ne yapıp edip bir ittifaka sokarlardı.

Dolunay Partisi, seni çok arıyorum... Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla...

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Bunların oylarını toplasan yüzde 5'i bulmaz.

Altılı masanın dört ayağını toplasan o da yüzde 5'i bulmaz.

Bunların içinden birinin ya da birilerinin "kıvılcım yaratıp ateşe dönüşmesini" bekliyorlar. Yani birdenbire yüzde 1'den yüzde 50 artı 1'e fırlayacak.

Asıl sen küle dönmüşsün zavallı. Ölmüşsün de ağlayanın yok.

Yirmi yıl önceleri onca küfrettiğiniz Hakan Uzan'dan bile medet umma çaresizliği hepinize kapak olsun."