Onaylandı! Koronavirüs aşısını ilk onlar kullanacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının geliştirilmesi için ülkeler birbiriyle kıyasıya bir rekabet içindeyken, pandeminin ortaya çıktığı Çin bir adım öne geçti. CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilen potansiyel bir Covid-19 aşısı askeriyede kullanılmak için onaylandı.

Bir yıl boyunca orduda kullanılacak

CanSino tarafından yapılan açıklamada, aşının klinik deneylerle güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından, 25 Haziran’da Çin Merkez Askeri Komisyonu'nun söz konusu aşıyı bir yıl boyunca orduda kulanmak için onayladığını belirtti.

Çin'de 8 aşı insan deneyleri aşamasında

“Ad5-nCoV” adı verilen aşı Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen sekiz aşı adayından biri. Aşı, aynı zamanda Kanada’da insan testlerinde kullanılmak için de onay aldı.CanSino "Ad5-nCoV şu anda sadece askeri kullanımla sınırlı ve kullanımı Lojistik Destek Departmanı’nın onayı olmadan genişletilemez" dedi.



Diğer taraftan, Ad5-nCov’un birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri, dünya çapında yarım milyon insanı öldüren koronavirüsün neden olduğu hastalıkları önleme potansiyeline sahip olduğunu, ancak ticari başarısının garanti edilemeyeceğini gösterdi.

Ticari kullanım için henüz hiçbir aşı onaylanmadı

Diğer taraftan, yeni tip koronavirüsün neden olduğu hastalığa karşı ticari kullanım için henüz bir aşı onaylanmandı, ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre küresel olarak 135 aşı geliştiriliyor, bu aşılardan bir düzine kadarı insan deneyleri aşamasında bulunuyor.

Daha önce de ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Çinli ilaç şirketi CanSino tarafından geliştirilen potansiyel koronavirüs (Covid-19) aşısının insan testleri geçen ayın sonunda tamamlandı.



108 gönüllünün katıldığı testlerde hafif yan etkiler rapor edilirken, aşılanan herkesin koronavirüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştirdiği belirtildi. Çin böylelikle ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bırakarak potansiyel bir koronavirüs aşısının klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.



Kaynak: NTV