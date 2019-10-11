Onay verildi! Mesut Özil adım adım Süper Lig'e Arsenal menajeri Emery takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Mesut Özil'e izin çıktı.

Ada basınında, Emery’nin Özil’i gözden çıkardığı ve devre arasında takımdan ayrılmasına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Fenerbahçe’nin, ocakta Mesut için harekete geçeceği, ancak en büyük sorunun oyuncunun aldığı haftalık 350 bin pound olduğu kaydedildi. Mesut’un maaşının bir bölümünü Arsenal’in üstleneceği belirtildi. Özil’in ailesinin de Fenerbahçe’ye gitmesini istediği dile getiriliyor.

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