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Onay verildi! Dev Türk şirketi Alibaba'ya satılıyor

E-Ticaret sektöründe önemli bir konumda bulunan Trendyol'un, dünya ticaret devi Çinli şirket Alibaba'ya satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verildi.

24 Temmuz 2018 Salı 12:18
Onay verildi! Dev Türk şirketi Alibaba'ya satılıyor

Rekabet Kurumu`ndan bugün üst üste flaş kararlar çıktı. Kurul yaptığı toplantıda bünyesinde Trendyol`un da olduğu DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ`nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemini de onayladı.

ALİBABA, 28 HAZİRAN'DA SATIN ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bilindiği gibi, Çinli e-ticaret devi Alibaba,Trendyol'u satın aldığını 28 Haziran'da açıklamıştı. Ülkemiz rekabet mevzuatına göre, bu tür büyük satın alma ve birleşme işlemlerinin Rekabet Kurumu'nun (RK) onayından geçmesi gerekiyor.

Rekabet Kurumu, bu satın alma işlemine ilişkin onayı dün sitesinden yayımladı. Açıklamanın tamamı şöyle: "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi."

NE KADAR ÖDENDİĞİ BİLİNMİYOR

Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına ne kadar ödediği bilinmiyor. Buna karşılık kimi kaynaklar, Türkiye'nin ilk unicorn'unun (değeri 1 milyar doları aşan start-up) bu satın almayla ortaya çıktığını iddia ediyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:18
  1. Trendyol
  2. Alibaba.com
  3. Rekabet Kurumu

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