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Onay verildi! 5 noktada petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 09:41
Onay verildi! 5 noktada petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'da 2, Şırnak'ta 1 ve Kırklareli ile Tekirdağ sınırları içerisinde kalan 1 sahada petrol aramak için söz konusu şirkete 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Yüzölçümleri 14 bin 510 ile 30 bin 400 hektar arasında değişen sahalar için TPAO, 5 Aralık 2017 ile 2 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yapmıştı.

Ayrıca Genel Müdürlük, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin 13 Haziran 2018 tarihinde 4 farklı sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuru yaptığını duyurdu. Söz konusu ilanda başvuru yapılan sahaların yalnızca pafta numaraları yer aldı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:41
  1. Şırnak
  2. Tekirdağ
  3. Kırklareli
  4. Diyarbakır
  5. EKONOMİ Haberleri
  6. EKONOMİ

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