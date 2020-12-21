Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ile PSA'nın 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmelerine şartlı onay verdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) anti tekel regülatörü olan AB Komisyonu, Fransız araç üreticisi PSA ile Fiat Chrysler'in 38 milyar dolar büyüklüğünde anlaşmaya imza atmalarına şartlı onay verdi.
Dünyanın 4'ncü büyük araç üreticisi ortaya çıkaracak birleşmenin gerçekleşmesi için AB Komisyonu PSA'dan rekabet endişelerinin giderilmesi amacıyla Toyota Motor ile küçük kamyonet pazarın için anlaşmasını uzatmasını istedi.