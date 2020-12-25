Önal: Türkiye, yerli eSIM’de dünyada 4 ülkeden biri

Böylece Türkiye, eSIM teknolojisini yüzde yüz yerli teknoloji ile üreten dört ülkeden biri oldu. eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek” dedi. Türk Telekom’un hem bireysel hem kurumsal müşterileri, mevcut SIM kartlarını bu teknolojiyi destekleyen cihazları için ek ücret ödemeden eSIM ile değiştirebilecekler. Ayrıca kullanıcılar yeni aboneliklerde de eSIM’i tercih edebilecekler.