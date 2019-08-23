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Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:40
Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli atamalar!

Önal İnaltekin kimdir?

27.11.1966 tarihinde Malatya’da doğdu. İlköğretimini (Karakavak İlkokulu) ve Orta Öğretimini (Malatya İmam Hatip Lisesi) Malatya’da tamamladı.1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde Lisans eğitimin tamamlayarak Sosyal Hizmet Uzmanı olarak mezun oldu. 1992-1993 yılları arasında İstanbul Umut Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde Sorumlu Müdür olarak çalıştı. Ekim 1993 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Trabzon iline atandı. Trabzon’da sırasıyla; Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Akıl Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğünde görev yaptı. Trabzon Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine bağlı olarak AIDS Danışma Merkezi projesinde ve bu merkezde aktif görev aldı. Trabzon Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ve Trabzon Huzurevinde geçici görevle çalıştı. 1997 yılında Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesinden Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine tayin oldu. Bu hastanede sosyal serviste görev aldı daha sonra Hasta Hakları Biriminin kurulmasıyla Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak aynı zamanda da Elazığ İli Hasta Hakları Eğitim Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 18.12.2008 yılında İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı. Daha sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun kapatılmasıyla İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görevine devam etti. 31.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan üçlü kararname ile İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne asaleten atandı. 24.09.2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

02.05.2014 tarihinden itibaren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesinde Aile Danışmanlığı eğitimi alarak aynı zamanda aile danışmanıdır. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, aile, sosyal yardımlar, yönetim alanlarında çok sayıda seminerlere, konferanslara,panellere, hizmet içi eğitimlere katılımcı ve konuşmacı olarak görev almıştır. Aynı alanlarla ilgili yurt dışında da birçok ülkedeki hizmet modellerini de görerek bu alanlarda ki tecrübesini arttırmıştır. 2001-2005 yıllarında Özel Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezlerinde part-time çalışarak bireysel ve grup eğitimi vermiştir. Birçok sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve platformlarda yönetici kadrolarında görev almaktadır. SAĞLIK-SEN Elazığ Şube Başkanı, MEMUR-SEN Elazığ İl Başkanı, MEMUR-SEN-SAĞLIK-SEN Ankara Disiplin Kurulu Genel Başkanı görevlerinde bulunmuştur. Profesyonel Taekwando sporcusudur. Güreş ve yüzme sporları ile de ilgilenmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:40
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Ankara
  6. Önal İnaltekin kimdir?
  7. Önal İnaltekin neden görevden alındı?
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