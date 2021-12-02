Ona yatırım yapanlar dikkat! SEC Başkanı 2. kez uyardı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu Securities and Exchange Commission’ın (SEC) Başkanı Gary Gensler, dijital varlık işlem platformlarının SEC’e kayıt olma gerekliliğini yineledi ve tekrar çağrı yaptı. Gensler bu çağrısında birlikte çalışmayı teklif etti.
Kripto para piyasalarına ilişkin açıklamalarıyla piyasaları etkileyen Gensler, SEC’in tokenların saklanması gibi zorlu konularda platformlarla çalışmaya açık olduğunu söyledi, ancak aynı zamanda firmaların SEC’in kurallarına uymamaları durumunda zorlayıcı tedbirlerle karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.