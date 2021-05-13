On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da bayram namazı için kıyama durdu

Geçtiğimiz cuma günü akşamı Siyonist işgal rejiminin sözde polisi, Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Müslümanlara plastik mermiyle saldırmıştı.

Yaklaşık bir haftadır işgal çeteleri havadan ve karadan tüm gücüyle Mescid-i Aksa ve orada ibadete eden Müslümanlara saldırıyor.

Yapılan saldırılara El Kassam Tugayları roket ve füzelerle karşılık verirken, Filistinliler tüm gücüyle Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışıyor.

Siyonist işgal rejiminin saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk, 6'sı kadın biri yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehid olurken, 388 kişi de yaralandı.

HAMAS sözcülerinden Muhammed Hammade, tüm Filistinlilere bayram namazını Mescid-i Aksa’da kılma çağrısı yapmıştı.

Siyonist işgal rejiminin, bütün engellemelerine rağmen on binlerce Filistinli Müslüman Ramazan Bayramı namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İşgal altındaki Mescid-i Aksa’da on binlerce Filistinli Müslüman Ramazan Bayram namazı için kıyama durdu. İrad edilen hutbede, Mescid-i Aksa’nın önemine vurgu yapılarak, kanlarının son damlasına kadar Mescid-i Aksa’yı savunacakları mesajı verildi.

Siyonist işgal rejimine karşı tarihi bir direniş sergilendiği vurgulanan hutbede, İslam dünyasına Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma çağrısı yapıldı.