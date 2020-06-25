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Sağlık

Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir? Omuz eğriliği neden olur?

Omuz eğriliği nasıl düzelir, omuz eğriliği nedenleri nelerdir? Sorusu omuz eğriliği şikayeti bulunanlar tarafından merak edilmekte. Omurganın sağa yada sola doğru eğilmesine Skolyoz denilmekte. Skolyoz hastalığı özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar genç kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Peki Omurganın yana doğru eğriliği neden olur, Omuz ve kalçaların simetrik durmamasının nedeni nedir? Sırt veya bel ağrısı skolyozun belirtisi midir?

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:42:00 - 2020-06-25 15:42:50
Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir? Omuz eğriliği neden olur?

Skolyoz birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak bizim günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaşılan  skolyozlar, daha çok 10’lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen skolyozlar ile anne karnındaki nedenler sonucu ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal skolyozlardır. Konjenital skolyozda başlıca etkenlerin gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksikliklerinin sebep olduğu düşünülmekte.

Skolyozun belirtileri nelerdir?

Omurganın yana doğru eğriliği

Omurganın yan ve öne doğru eğriliği

Omuz ve kalçaların simetrik durmaması

Bir omuzun öne ilerlemesi

Sırt veya bel ağrısı

Nefes darlığı, yorgunluk

Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir?

Skolyozun erken tespit edilmesi ve skolyoz takibi yapılacak bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği veya hastaneye yönlendirilmesi şarttır.

 

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