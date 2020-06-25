Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir? Omuz eğriliği neden olur?

Skolyoz birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak bizim günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaşılan skolyozlar, daha çok 10’lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen skolyozlar ile anne karnındaki nedenler sonucu ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal skolyozlardır. Konjenital skolyozda başlıca etkenlerin gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksikliklerinin sebep olduğu düşünülmekte.

Skolyozun belirtileri nelerdir?

Omurganın yana doğru eğriliği

Omurganın yan ve öne doğru eğriliği

Omuz ve kalçaların simetrik durmaması

Bir omuzun öne ilerlemesi

Sırt veya bel ağrısı

Nefes darlığı, yorgunluk

Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir?

Skolyozun erken tespit edilmesi ve skolyoz takibi yapılacak bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği veya hastaneye yönlendirilmesi şarttır.