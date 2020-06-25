Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir? Omuz eğriliği neden olur?
Omuz eğriliği nasıl düzelir, omuz eğriliği nedenleri nelerdir? Sorusu omuz eğriliği şikayeti bulunanlar tarafından merak edilmekte. Omurganın sağa yada sola doğru eğilmesine Skolyoz denilmekte. Skolyoz hastalığı özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar genç kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Peki Omurganın yana doğru eğriliği neden olur, Omuz ve kalçaların simetrik durmamasının nedeni nedir? Sırt veya bel ağrısı skolyozun belirtisi midir?
Skolyoz birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak bizim günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaşılan skolyozlar, daha çok 10’lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen skolyozlar ile anne karnındaki nedenler sonucu ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal skolyozlardır. Konjenital skolyozda başlıca etkenlerin gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksikliklerinin sebep olduğu düşünülmekte.
Skolyozun belirtileri nelerdir?
Omurganın yana doğru eğriliği
Omurganın yan ve öne doğru eğriliği
Omuz ve kalçaların simetrik durmaması
Bir omuzun öne ilerlemesi
Sırt veya bel ağrısı
Nefes darlığı, yorgunluk
Omuz eğriliği için hangi doktora gidilir?
Skolyozun erken tespit edilmesi ve skolyoz takibi yapılacak bir fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği veya hastaneye yönlendirilmesi şarttır.