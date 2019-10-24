Omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir, hangi bölüme randevu alınır, omuz ağrısı için hangi doktora gidilir?
Vatandaşlar yıllardır ağrıyan omuz ağrılarına çare arıyor. Omuz ağrıları her yaşta görülebilen ağrılardandır. Özellikle de geceleri omuz ağrıları dayanılmaz bir hal almakta. Omuz ağrısı, omuzda hissedilen ağrıdır ve omza alınan darbelerden kaynaklanabilir, aynı zamanda da başka hastalıkların belirtisi olabilir. Peki omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir, omuz ağrısı için hangi bölüme randevu alınır, omuz ağrısı için hangi doktora gidilir?24 Ekim 2019 Perşembe 10:36
Vatandaşlar yıllardır ağrıyan omuz ağrılarına çare arıyor. Omuz ağrıları her yaşta görülebilen ağrılardandır. Özellikle de geceleri omuz ağrıları dayanılmaz bir hal almakta. Omuz ağrısı, omuzda hissedilen ağrıdır ve omza alınan darbelerden kaynaklanabilir, aynı zamanda da başka hastalıkların belirtisi olabilir. Peki omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir, omuz ağrısı için hangi bölüme randevu alınır, omuz ağrısı için hangi doktora gidilir? İşte detaylar.
Omuz ağrıları sıklıkla omuzdaki eklem bağlarında görülen sıkışmadan kaynaklanabilir. Omuzda, kolda ve ön kola doğru yayılan ağrılar baş sıkışması kaynaklı olabilir. Omus ekleminin sertleşmesi ve sıkışmasıyla donuk omuz gelişebilmekte. Omuz ağrısı omzun kendi yapısından kaynaklanabilir ya da diğer doku veya organlarda gelişen hastalıklarından dolayı da olabilir.
Omuz ağrısı nedenleri nelerdir?
Omza alınan darbeler
Kalp krizi
Akciğer hastalıkları
Köprücük kemiğinin kırılması
Kolun kırılması veya çatlaması
Omza yük binmesi
Eklem hastalıkları
Sürekli sol ya da sağ tarafa yatmak
Spor esnasında yanlış hareketlerde bulunmak
Omuz çıkması
Omurganın hasar görmesi
Ağır yük kaldırarak çalışan bireylerde sıkça görülür
Omuz ağrısı nedenleridir.
Omuz ağrısı belirtileri
Omuzda oluşan şişlik
Omuzda hissedilen sertlik
Omuz ağrısı
Omuzda yanma hissi
Hareket kabiliyetinde kısıtlanma
Ağrıyan omzun üzerine yatamama
Omza bağlı olan elle bir şey kaldıramamak ya da tutamamak yani güç kaybı
Omza yakın kısım yani boyunda oluşan ağrılar ilerlediği durumlarda belide etkileyip bel ağrısına neden olabilir.
Omuz ve sırt ağrıları için hangi doktora gidilir?
Gece ağrıları artık uyku düzenini bozmaya başlaması, omuz hareket eklem açıklığının azalması artık bir uzmana ki bu uzman ortopedi uzmanı, fizik tedavi uzmanı olabilir başvurmasında fayda vardır. Öncelikle fizik muayene ile tanıya yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır. Ultrason veya manyetik rezonans görüntülemeyle kesin tanı konduktan sonra tedavi planlanabilmektedir.
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