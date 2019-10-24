Omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir, hangi bölüme randevu alınır, omuz ağrısı için hangi doktora gidilir?

Vatandaşlar yıllardır ağrıyan omuz ağrılarına çare arıyor. Omuz ağrıları her yaşta görülebilen ağrılardandır. Özellikle de geceleri omuz ağrıları dayanılmaz bir hal almakta. Omuz ağrısı, omuzda hissedilen ağrıdır ve omza alınan darbelerden kaynaklanabilir, aynı zamanda da başka hastalıkların belirtisi olabilir. Peki omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir, omuz ağrısı için hangi bölüme randevu alınır, omuz ağrısı için hangi doktora gidilir? İşte detaylar.

Omuz ağrıları sıklıkla omuzdaki eklem bağlarında görülen sıkışmadan kaynaklanabilir. Omuzda, kolda ve ön kola doğru yayılan ağrılar baş sıkışması kaynaklı olabilir. Omus ekleminin sertleşmesi ve sıkışmasıyla donuk omuz gelişebilmekte. Omuz ağrısı omzun kendi yapısından kaynaklanabilir ya da diğer doku veya organlarda gelişen hastalıklarından dolayı da olabilir.

Omuz ağrısı nedenleri nelerdir?

Omza alınan darbeler

Kalp krizi

Akciğer hastalıkları

Köprücük kemiğinin kırılması

Kolun kırılması veya çatlaması

Omza yük binmesi

Eklem hastalıkları

Sürekli sol ya da sağ tarafa yatmak

Spor esnasında yanlış hareketlerde bulunmak

Omuz çıkması

Omurganın hasar görmesi

Ağır yük kaldırarak çalışan bireylerde sıkça görülür

Omuz ağrısı nedenleridir.

Omuz ağrısı belirtileri

Omuzda oluşan şişlik

Omuzda hissedilen sertlik

Omuz ağrısı

Omuzda yanma hissi

Hareket kabiliyetinde kısıtlanma

Ağrıyan omzun üzerine yatamama

Omza bağlı olan elle bir şey kaldıramamak ya da tutamamak yani güç kaybı

Omza yakın kısım yani boyunda oluşan ağrılar ilerlediği durumlarda belide etkileyip bel ağrısına neden olabilir.

Omuz ve sırt ağrıları için hangi doktora gidilir?

Gece ağrıları artık uyku düzenini bozmaya başlaması, omuz hareket eklem açıklığının azalması artık bir uzmana ki bu uzman ortopedi uzmanı, fizik tedavi uzmanı olabilir başvurmasında fayda vardır. Öncelikle fizik muayene ile tanıya yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır. Ultrason veya manyetik rezonans görüntülemeyle kesin tanı konduktan sonra tedavi planlanabilmektedir.