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Gündem Ömür Gedik'ten 'kırmızı et' ikiyüzlülüğü! Bu kez kendisini değil karakterini teşhir etti
Gündem

Ömür Gedik'ten 'kırmızı et' ikiyüzlülüğü! Bu kez kendisini değil karakterini teşhir etti

Kendisini teşhir ederek gündeme gelmeye çalışan ve ahlaksız ifadeleriyle tanınan Ömür Gedik, ete gelen zamla ilgili, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. "Hayvanlar kurtulsun" diye paylaşım yaparak ikiyüzlülüğünü de teşhir eden Ömür Gedik'in başkanı olduğu Haçiko Derneği'nin başıboş köpeklere kırmızı et dağıttığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 00:24:00 - 2022-03-25 00:33:43
Ömür Gedik'ten 'kırmızı et' ikiyüzlülüğü! Bu kez kendisini değil karakterini teşhir etti

 yeniakit.com.tr 

Kendi vücudunu teşhir ederek gündeme gelmeye çalışmasıyla bilinen Ömür Gedik'in 'kırmızı et' ikiyüzlülüğü ortaya çıktı.

Ömür Gedik'in Kendi derneğiyle başıboş köpeklere kırmızı et dağıttığı fotoğrafların ve paylaşımları tespit edildi.

Ömür Gedik'in "kırmızı et" ikiyüzlülüğü ortaya çıktı

"Kırmızı et pahalansın, hayvanlar kurtulsun" diye paylaşımda bulunan Ömür Gedik'in başkanı olduğu Haçiko Derneği üzerinden başıboş köpeklere kırmızı et dağıttığı ortaya çıktı.

Vatandaşlara kırmızı eti fazla gören Ömür Gedik, başıboş köpeklere inek, koyun ve keçi etlerini yedirmesi dikkat çekti.

Haçiko Derneği'nin paylaşımının ortaya çıkmasıyla sözde 'hayvansever' Ömür Gedik'in ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi.

"Kırmızı et daha da pahalılansın" paylaşımı yaptı

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yaptığı yüzde 48'lik zamma tepkiler gelirken Ömür Gedik ise zammı desteklemişti. 

Ömür Gedik'in kırmızı et ile ilgili yaptığı paylaşımlara tepki yağmıştı. 

Ömür Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yapan Gedik, "Eksik yazmışım, artırıyorum. Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun, çevre doğa da korunmuş ve küresel ısınmanın da önüne geçilmiş olsun…" demişti.

Kurban Bayramı'nı da hedef almıştı

Ömür Gedik, daha önce Müslümanların Kurban Bayramı'nı da hedef almıştı. Ayrıca Kurban Bayramı'nda kurban kestiği için öldürülen Hindistanlı bir Müslümanın haberinin geldiği sıralarada Ömür Gedik'in "Hindistan'ı seviyorum" diye tweet atması da tepki çekmişti.

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