Ömür Gedik’in derdine bakın! ‘Hadise’nin yerine Atatürk olsun’

Sokak köpekleri üzerinden sürekli şov peşinde koşan Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Hadise ve ‘Atatürk’ üzerinden reklam yapmaya kalkıştı.

Skandal olaylarla gündeme gelerek reklam peşinde koşuyor

En son “Dün gece yolda bana bi adam saldırdı, zor kurtuldum…” diyerek yalan tweet paylaşan ve sonrasında “Saldırıya uğramadım” şeklinde itiraflarda bulunarak kamuoyunun gündemine gelen ‘Köpek’ lobisi sözcüsü Ömür Gedik, sürekli skandal olaylar üzerinden reklam yapmaya çalışıyor.

“Eğer olacaksa, boyunda Atatürk dövmesi gerçekten de çok yakışıyor”

Ömür Gedik, Hürriyet’te karaladığı köşesinde “Boyunda Atatürk dövmesi” başlığıyla yine ‘reklam’ kokan ifadelere yer verdi. Şarkıcı Hadise üzerinden reklam yapmaya kalkışan Ömür Gedik, bugünkü köşesinde şunları yazdı:

“Gençler arasında giderek yayılan ‘sevdikleri sanatçıyı dövme yaptırma’ modasına anlam verebilen var mı?

Reynmen ile başladı, Çakal, Mero derken sıra Hadise ve en son da Enes Batur dövmesine kadar uzandı.

Kimsenin tercihine, dövmesine karışacak halimiz yok ama şahsi fikrim şu; eğer olacaksa, boyunda Atatürk dövmesi gerçekten de çok yakışıyor.”





