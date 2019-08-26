0553 313 94 23

Ömür boyu şeker hastalığı çekmekten kurtulabilirsiniz

Dünyada en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan ve günden güne de artmaya devam eden diyabet yani halk arasındaki tabiriyle bilinen şeker hastalığı 10 yıldır tercih edilen "İleal İnterpozisyon" ameliyatıyla ortadan kalkabiliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:35
Ömür boyu şeker hastalığı çekmekten kurtulabilirsiniz

Dünyada en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan ve günden güne de artmaya devam eden diyabet yani halk arasındaki tabiriyle bilinen şeker hastalığı 10 yıldır tercih edilen "İleal İnterpozisyon" ameliyatıyla ortadan kalkabiliyor. Günden güne başarılı sonuçlar doğrultusunda şeker hastalığının ışığı olan bu ameliyat yöntemi ile ilgili Op. Dr. Serkan Ayhan detaylı bilgilendirmelerde bulundu.


Günümüzde Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun istatistiklerine göre 382 milyondan fazla yetişkin diyabet hastalığı ile mücadele ediyor. 11 yetişkinden 1’i bu hastalığa yakalanmakta ve her 6 saniyede 1 kişi yine bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hastalık teşhis konulduktan sonra sıkı bir diyet programı ve ilaçlarla kontrol altına alınsa bile insanlar ömür boyu bu şekilde yaşamak istemiyor. Bu yüzden de dünyada en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan şeker hastalığının belirtileri ve nasıl önlenebileceği de en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Tip 2 diyabet ise şeker hastalığının bilinen en yaygın türü. Fakat gelişen teknoloji ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve Tip 2 diyabet hastalığına sahip kişiler tek bir ameliyatla artık hastalığından kurtulup sağlıklı hayatına geri dönebiliyor.


Hastalar "İleal İnterpozisyon" ameliyatıyla insülin ve haplara veda ederken, aynı zamanda diyabetin beraberinde getirdiği hastalıklardan da kurtuluyor. Son yıllarda alınan başarılı sonuçlar ve sağlığına kavuşan hastaların önerisiyle her ne kadar ameliyatın tercih edilme oranı artsa da hala daha insanların konuyla ilgili kafasında sorular var. Bu anlamda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden birçok başarılı ameliyata imza atan Op. Dr. Serkan Ayhan ameliyatla ilgili hem soruları yanıtladı hem de bilgilendirmelerde bulundu.



Diyabet cerrahisi (Metabolik cerrahi) nedir? Kimlere uygulanabilir?


Öncelikle diyabet ameliyatından bahseden ve kimlere uygulanabilir sorusunu yanıtlayan Op. Dr. Serkan Ayhan, “Bu ameliyat Tip 2 diyabet hastalığını kontrol altına alan kapalı cerrahi yani laparoskopik olarak uygulanan ameliyat yöntemidir. Yani insülin kullanmaksızın kan şekerini kontrol altına alan cerrahi yöntemdir. Laparoskopik İleal İnterpozisyon ameliyatında mide küçültülerek açlık hormonu olan ‘ghrelin’ hormonunun yapılmasını engellemek suretiyle yemek yeme dürtüsü kırılır. Ardından ince bağırsakların son kısmı olan ileumdan GLP-1 hormonu salgılanır. GLP-1 hormonu ileumun yüksek besin içeriği ile karşılaştığında yapımı artar. Bu da pankreasa gidip insülin yapımını artırıyor, sonra da kan şekeri düşüyor. Bunun sağlanabilmesi için ileumun mideden sonraki kısma taşınması gerekiyor. Biz de ileumu kesip blok halinde mideden sonraki kısma transfer ediyoruz. Böylelikle harici insülin kullanmadan kan şekeri kontrol altına alınmış oluyor. Bu ameliyattan her Tip 2 diyabetli fayda görmez. Bunun için bir takım kriterler olmalıdır. Kontrolsüz Tip 2 diyabet varlığı, pankreasta insülin üreten yeterli hücre rezervi varlığı, otoantikor olmaması, kalıcı organ hasarlarının oluşmaması vb. gibi uygun hastalarda başarı oranı tüm dünyada yüzde 87’dir” dedi.



“Devrim niteliğindeki tedavi yöntemi”


Şu ana kadar diyabet hastalığının devrim niteliğindeki en etkin tedavisini sağlayan tek yöntemin bu ameliyat olduğunu vurgulayan Serkan Ayhan ayrıca, “Ameliyat, tüm dünyada yaklaşık 10 yıldır yaygın olarak başarı ile uygulanan, yüzde 87’lik başarı oranına sahip. Ameliyatın modifiye versiyonları da mevcuttur. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz 1500 üzeri ameliyat tecrübemiz oldu. En son Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kıbrıs’ın Rum kesimi de dahil olmak üzere ilk ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyat sonrası insülinsiz olarak 4. günden itibaren açlık kan şekerinin 112 olduğuna şahit olduk. Kıbrıs’ta bu sayıyı gün geçtikçe arttıracağız” şeklinde konuştu.



Ameliyat sonrası süreç nasıl ilerliyor? Hasta tam olarak sağlığına kavuşabiliyor mu?


Son olarak ameliyat sonrası süreç ile ilgili de konuşan Ayhan, “Ameliyat sonrası 2 aylık hafif bir diyet uyguluyoruz. Amacımız mide ve bağırsak bağlantılarında kaçak oluşmasın diye. Cerrahinin amacı şeker hastalığından kurtarma ve hastanın her şeyi yiyebilmesi içindir. Bu cerrahi ile 1 hafta ile 2 ay içinde şeker hastalığı kontrol altına alınabilmektedir. Ameliyatın ertesi gününden itibaren ağrı sızı dahi olmadığı için normal sağlıklı insanlar gibi yaşayıp hareket edebilmektedirler. Çalışan hastalarımız iş hayatlarına bir hafta içerisinde geri dönebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona 5-2 farkla kazandı
    1. Barcelona 5-2 farkla kazandı
    2. Tarım ve Orman Bakanlığı Malazgirt..
    3. Yahyalıspor’a ziyaret
    4. Cenevre'de düzenlenen Taraflar..
    5. HDP'li Lezgin paylaştı! Rezil oldu..
    6. Adryan ve Ntep takıma katıldılar
    7. Fransa'da G7 Zirvesi kapsamında 19..
    8. Ömür boyu şeker hastalığı çekmekten..
    9. ABD'de 2020'de yapılacak seçimlerde..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Belediye iş ilanları 26 Ağustos..
    12. Dolar gece 6.40 TL'den geri döndü
    13. HDP'liler şaşırtmadı! Terör örgütü PKK..
    14. Ümraniye'de aile katliamı: 3 kişi öldü!
    15. G7 zirvesinde kaçak görüşme
    16. Muğla'da böyle bulundular! Yürek yakan..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Bıttım sabununun cilde faydaları..
    19. KYK yurt başvurusu ne zaman son KYK..
    20. Vücutta aniden görülen morluklara..
    21. Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı:..
    22. Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü..
    23. 4 kat birden düştü! 2. el fiyatına..
    24. Bartın’da korkutan yangın
    25. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
    26. 1 haftada 7 kilo verdiren mucize..
    27. 'Namus için öldürdüm' diyen cani koca..
    28. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    29. Bursa'da tehlikeli gerginlik! Zor..
    30. Nohut unu nedir? Evde nohut unu..
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!
    Osman Gökçek Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili flaş duyuruyu yaptı!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    MHP’den Davutoğlu’na sert cevap! ‘İbretlik bir savrulma içinde’
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor
    CHP ile HDP 2023’e birlikte hazırlanıyor