Anadolu ve Türk mutfağını anlatan 26 kitabı bulunan şef Ömür Akkor'un hayatı merak ediliyor.

Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında?

Ömür Akkor 1975 yılında Kiliste dünyaya geldi. Akkor, Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. Beş sene Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.

'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.

'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

Bursa Mutfağı 2009, Selçuklu Mutfağı 2012, Osmanlı’dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012, Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor 2013 – Türkiye’nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı, Anadolu’nun Eski Tadı 2013, Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1 Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014, Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014, Alafranga Yumurta Tarifleri 2014 ve Osmanlı Mutfağı 2014