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OMÜ’de kayıtlar 19 Ağustos’ta başlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) tercih ederek lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin üniversite kampüsündeki kayıt işlemleri 19–23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:40
OMÜ’de kayıtlar 19 Ağustos’ta başlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) tercih ederek lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin üniversite kampüsündeki kayıt işlemleri 19–23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 16 Ağustos Cuma günü başlayan elektronik (on-line) kayıtlar ise 21 Ağustos tarihinde tamamlanacak.


Heyecanla beklenen 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, OMÜ’yü tercih ederek lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin üniversite kampüsündeki kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 16 Ağustos Cuma günü başlayan elektronik (on-line) kayıtlar ise 21 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Merkez kampüste yer almayan fakülte ve meslek yüksekokullarının öğrencileri kayıtlarını okullarında da yaptırabilecek.



Kontenjanlarda doluluk oranı istikrarlı biçimde artıyor


2019-2020 akademik eğitim-öğretim yılında toplam 8 bin 722 kontenjana yer veren OMÜ, lisans kontenjanlarında yüzde 99, ön lisansta (MYO) yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Doluluk oranında geçen eğitim-öğretim yılında da yüzde 96’sı lisans, yüzde 93’ü de ön lisans olmak üzere yüksek doluluk rakamları yakalanmıştı. Yeni kayıt döneminde lisans ve ön lisans programlarına yaklaşık 9 bin öğrencinin kayıt yaptıracağı OMÜ’de, yatay ve dikey geçişle gelecek öğrencilerle birlikte bu sayının 11 bini bulması bekleniyor.



OMÜ uluslararası öğrenci sayısıyla da dikkat çekiyor


“Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” ödüllerinde 2016’da ikincilik, 2017 yılında ise üçüncülükle zirveye oynayan OMÜ, aynı zamanda uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda attığı önemli adımlarla mevcut yüzün üzerinde ülkeden yaklaşık 5 bini aşkın uluslararası öğrenciye sahip. Yeni akademik yılda da kültürel renklerini çeşitlendirecek olan üniversitenin uluslararası öğrenci sayısını 6 bine çıkaracağı öngörülüyor.



Kesin kayıt kılavuzunu incelemeden kaydınızı yapmayın


Yerleştirme işlemlerinin başlamasıyla birlikte, OMÜ’nün “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kesin Kayıt Kılavuzu” ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzu, OMÜ’nün web sayfasında (www.omu.edu.tr)yayımlandı. Yaptıkları tercihle OMÜ’ye yerleşen öğrencilerin, adı geçen kılavuzları dikkatli bir şekilde inceleyip başvuru ve kayıt sürecini takip etmeleri gerekiyor.



OMÜ yeni Öğrencilerini otogar ve havaalanında karşılayacak


Kayıt için Samsun’a gelecek OMÜ’nün yeni öğrencileri ve aileleri Samsun Otogarı ve Çarşamba Havalimanında OMÜ Öğrenci Konseyi görevlilerince karşılanacak ve merkez kampüse ücretsiz servisle ulaşımı sağlanacak. Öğrenciler otogar ve havalimanında kurulan stantlardan bilgi alabilecek.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:40
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