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Aktüel OMÜ'de geliştirilen yerli ve milli kenevir çeşidi "Narlı"nın ilk hasadı yapıldı
Aktüel

OMÜ'de geliştirilen yerli ve milli kenevir çeşidi "Narlı"nın ilk hasadı yapıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı: - "Samsun olarak Türkiye'de ve dünyada önemli bir kenevir merkezi olma yolunda ilerliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:35:56 -
OMÜ'de geliştirilen yerli ve milli kenevir çeşidi "Narlı"nın ilk hasadı yapıldı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir türü olma özelliğine sahip "Narlı"nın hasadı gerçekleştirildi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma alanındaki 400 metrekarelik alanda tohumluk için ekilen ve yaklaşık 10 ay önce tescili gerçekleştirilen Narlı kenevir çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hasat töreninde yaptığı konuşmada, kenevir üretiminin başta Samsun olmak üzere Türkiye ve dünya için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Sembolik olarak gerçekleştirilen hasadın aslında önemli olduğuna dikkati çeken Dağlı, "Bir gün gelecek, bu faaliyetler gençlerin bir bir gözünün önüne gelecek. Her büyük faaliyet bu şekilde başlar. Bizim azmimiz var, hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için de çok büyük gayretle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Samsun olarak Türkiye'de ve dünyada önemli bir kenevir merkezi olma yolunda ilerliyoruz." dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise üniversite olarak bilgi üretimi ve üretilen bilgilerin uygun şekilde servis edilmesini sağlamayı amaçladıklarına işaret ederek, "Kenevir, ülkemize bütün unsurlarıyla destek olacak bir ürün olarak sadece kazanç kapısı değildir. Ülkemizin geleceğine bir yatırımdır. Bu kapsamda üniversite olarak bize düşen hizmeti yerine getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ise Narlı çeşidi kenevirden 30 kilogram tohum elde edileceğini, bunların gelecek yıl tekrar ekileceğini ifade etti.

Etkinlikte, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, kenevirin sembolik hasadı gerçekleştirildi.

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