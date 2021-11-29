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Sağlık Omicron varyantına hangi aşı etkili? Yeni varyanta Sinovac Turkovac etkili mi?
Sağlık

Omicron varyantına hangi aşı etkili? Yeni varyanta Sinovac Turkovac etkili mi?

Biontech aşısı omicron varyantına etkili mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde salgına karşı Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Yerli aşı Turkovac içinse acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Yeni varyant henüz ülkemizde tespit edilmedi. Aşı olanlar ise hangi aşının omicron varyantına karşı etkili olduğunu araştırıyor. Peki, hangi aşı yeni varyanta karşı daha etkili?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:25:00 -
Omicron varyantına hangi aşı etkili? Yeni varyanta Sinovac Turkovac etkili mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Güney Afrika’da bir mutasyon tespit edildi. Mutasyonla ilgili bilgiler şimdilik yetersiz. Ülkemizde henüz tespit edilmeyen varyanta karşı endişeler oluşmaya başladı. Aşı olan vatandaşlar ise hangi aşının yeni mutasyona karşı daha etkili olduğunu araştırmaya başladı.

Omicron varyantına hangi aşı etkili? Yeni varyanta Sinovac Turkovac etkili mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, omicron varyantına yönelik değerlendirmeyerde bulundu.

Şener, “BioNtech aşısının sadece Spike proteinine karşı oluşturduğu antikor yanıtının Omicron varyantından olumsuz etkilenebileceği yönünde bir hipotez var. Çünkü Omicron varyantında Spike proteinin çok yoğun bir mutasyon ve değişimi söz konusu. 30 farklı bölgede değişim tespiti var. Sadece Spike proteini antikoru oluşanlar için dezavantaj olabilir. Bizim ülkemizde uygulanan inaktif aşılar Sinovac ve TURKOVAC'ın bu açıdan bir avantajı olabilir. İnaktif aşıların sadece Spike proteini değil M ve N proteinlerine karşı da antikor oluşumunu tetiklediği ve uyardığı için özellikle bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Öte yandan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.

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