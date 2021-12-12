Omicron varyantı nasıl anlaşılır? Omicron varyantı belirtileri neler?

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi. Dünyayı korkutan ve toplamda 57 ülkede görülen Omicron varyantı ne yazık ki Türkiye’de de görüldü. Peki Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron varyantı nasıl anlaşılır? Omicron varyantı nasıl anlaşılır? Omicron varyantı nasıl bulaşır? İşte Omicron varyantı olduğumu nasıl anlarım? sorusunun cevabı?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu. Ülkemizde bir yandan da yerli Turkovac aşısının çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda yerli aşının seri üretime geçileceği açıklanırken, dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantı da Türkiye’de görüldü.

Omicron varyantı hangi illerde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 İzmir'de ise 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. 6 vakanın hastaneye ihtiyaç duymadığını belirten Bakan Koca, "Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı nedir?

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Omicron varyantı belirtileri neler?

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu. Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor. Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor. Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.