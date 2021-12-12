Omicron varyantı hangi illerde var? Omicron daha mı tehlikeli?
Omicron İstanbul’da var mı? Güney Afrika’da ortaya çıkan ve pek çok ülkeye sıçrayan omicron varyantına ülkemizde de rastlandı. Peki, omicron varyantı hangi illerde var? Hangi şehirlerde omicron varyantı var? Türkiye’de kaç omicron varyantı var?
Koronavirüs salgınında şimdi de yeni varyant endişesi yaşanıyor. Delta ve Delta Plus varyantlarının ardından Omicron mutasyonu ortaya çıktı. Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyant pek çok ülkeye yayıldı. Son olarak omicron varyantı ülkemizde de tespit edildi. Peki, hangi illerde omicron varyantı var?
Omicron varyantı hangi illerde var? Omicron daha mı tehlikeli?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Kovid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır” paylaşımında bulundu.