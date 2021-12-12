Omicron varyantı hangi illerde var? Omicron daha mı tehlikeli?

Omicron İstanbul’da var mı? Güney Afrika’da ortaya çıkan ve pek çok ülkeye sıçrayan omicron varyantına ülkemizde de rastlandı. Peki, omicron varyantı hangi illerde var? Hangi şehirlerde omicron varyantı var? Türkiye’de kaç omicron varyantı var?