Omicron vakalarındaki artışla 'sürü bağışıklığına ulaşabilir'

İsrail'in en üst düzey sağlık danışmanı, Omicron vakalarındaki artışın ülkede sürü bağışıklığına ulaşılmasını beraberinde getirebileceğini söyledi. Ancak Nachmann Ash, ülkenin bunun için bir bedel ödeyeceğini ve sürü bağışıklığına aşılarla ulaşılmasını tercih ettiğini vurguladı.

İsrail'in en üst düzey sağlık danışmanı, Omicron vakalarındaki artışın ülkede sürü bağışıklığına ulaşılmasını beraberinde getirebileceğini söyledi.

Ancak Nachmann Ash, ülkenin bunun için bir bedel ödeyeceğini ve sürü bağışıklığına aşılarla ulaşılmasını tercih ettiğini vurguladı.

Başbakan Naftali Bennett, hükümetinin mevcut politikasının enfeksiyonlarda büyük artışı önlemeyeceğini kabul etti.

Bennett, 60 yaş üzeri ve tıp çalışanlarına dördüncü doz aşının verileceğini kaydetti.

Başbakan Bennett, daha önce amacın ekonomiyi açık tutarken, ağır hastalıklarda büyük artışı önlemek olduğunu söylemiş, ancak yeni bir kapanma ihtimalini dışlamamıştı.

İsrail'deki teyitli vaka sayısı 10 günde dört katına çıkıp, günlük 3500'ün üzerine çıktı, ancak ölümlerde benzer düzeyde bir artış olmadı.

Sürü bağışıklığı, nüfusun ya aşılanma ya da hastalığı geçirenlerde oluşan antikorlarla, virüsten korunduğu nokta olarak tarif ediliyor.

Prof. Ash Omicron vakalarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ash "Sürü bağışıklığının bedeli, çok sayıda enfeksiyon. Bu da yaşanabilir. Sürü bağışıklığına ulaşmak için gereken sayı yüksek. Mümkün olan bir şey. Ancak buna bulaşı yoluyla değil, çok sayıda insanın aşılanmasının sonucu olarak ulaşmak istiyoruz" dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele heyetinin başı Salman Zarka, sürü bağışıklığının garanti olmadığını ifade etti.

Zarka Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada "Son iki yılda, özellikle de iyileşen insanların yeniden enfekte olduğunu gördüğümüz tecrübeler ışığında bu konuda çok ihtiyatlı olmalıyız" dedi.

Bu arada, Weizmann Enstitüsü'nden bir başka hükümet danışmanı Eran Segal de, vaka sayısının kısa sürede ülkenin test yapma kapasitesini aşacağını ve yeni vakaları tespit etme kabiliyetinin yitirilebileceğini anlattı.

Segal, gelecek üç hafta içinde iki ila dört milyon kişinin enfekte olabileceğini, ancak önceki dalgaya göre daha az kişinin hastalığı ağır geçireceğini tahmin etti.