Omicron hangi hayvandan bulaştı? Virüsün kökeni ortaya çıktı

Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini gösteriyor. Omikron nedeniyle vaka sayılarında adeta patlama yaşanırken konuyla ilgili bilgi edinme süreci de hızlandı.

Omicron'un kökenini araştırmak için yapılan son çalışma önemli bilgiler ortaya çıkardı. Omicron'un kökeni bilim insanlarına ters zoonoza dayanıyor.

Omicron hangi hayvandan bulaştı?

Çin'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron'un ters zoonozun bir sonucu olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, koronavirüsün önceki varyantlarından 3 kat daha hızlı evrimleşen Omicron'un insan vücudunda gelişemeyeceğini, ancak bir farede ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Buna göre, insanlar tarafından enfekte edilen bir farede koronavirüs, çok sayıda mutasyon biriktirdi ve bir yılın ardından insanlara geri sıçradı.

Mutasyonların hızı farelerle tutarlı

Bilim insanları, ardından Omicron varyantındaki mutasyonların moleküler doğasının, insanlarda ilk tespit edildiğinde, koronavirüsün insanlarda evrimleştiği zamankiyle aynı olmadığını buldu.

Ancak mutasyonların, hayvanlarda, özellikle farelerde tutarlı bir şekilde gelişebileceği görüldü.

"Fareden insanlara döndü"

Çalışmanın yazarları, “Bulgularımız Omicron'un atası olan B.1.1 ailesinden iki virüsün pandemi sırasında (muhtemelen 2020'nin ortalarında) insanlardan farelere sıçradığı ve ters bir zoonotik olay yaşadığını kanıtlıyor. Bu virüsler, 2021'in sonlarında insanlara geri dönmeden önce bir farede bir yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli mutasyonlar biriktirerek insanlara geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.

Omicron varyantı nedir?

Omicron varyantı Afrika'dan geldiği bilinen mutasyona uğramış SARS COV-2 virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant olmuştur. Afrikada vaka sayılarında düşüş seyri gözlenirken tekrar bir yükseliş gözlendiğinde yeni bir dalga olarak Omicron (Nu) varyantının bu artışa neden olduğu anlaşıldı. Daha önce Avrupa, Asya ve Avustralya'da da çeşitli şehirler ve ülkelerde ortaya çıkan Omicron varyantı Türkiye'de de tespit edildi.