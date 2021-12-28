Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgınla mücadele edilirken ortaya yeni varyantlar çıkıyor. Son varyantın ismi ise omicron… Ülkemizde de yayılan varyantın belirtilerinin neler olduğu merak ediliyor.

Omicron belirtileri nelerdir? Omicron varyantı nasıl anlaşılır?

Sağlık Bakanlığı omicron vakasının görüldüğü illerle ilgili bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralıktan itibaren tarama yapılan 150.000 örnekte Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. Çeşitli yayın organlarında ülkemizde omicron varyantının %42,19 olduğu ifade edilmiş, referans olarak “https://covariants.org/per-country” web sayfasındaki grafikler esas alınarak değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür. İlgili adreste yer alan grafikte belirtilen 13 -27 Aralık 2021 tarihleri arasında örnek toplama tarihleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede anılan tarihler arasında toplam 869 örneğin sekanslanmış ve GISAID olarak adlandırılan uluslararası platformda sonuçların paylaşılmış olduğu görülebilir. Merkezimizde incelenen 869 örneğin 737’si Delta, 39’u Omicron olarak DSÖ tarafından deklare edilen VOC (endişe veren varyant) kategorisinde sistemde kayıtlıdır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir.

https://covariants.org/per-country sitesinde yayınlanan veriler güncel olarak yayınlanmamıştır. Site yöneticileri ile yapılan görüşmede, verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı, bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceği tarafımıza bildirilmiştir. Bugün yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek ilgili sitede yanlışlık düzeltilerek güncel durum yayınlanmıştır.

Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden https://www.gisaid.org/ ulaşılabilmektedir.

Omicron varyantında tat ve koku kaybının görülmediğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Ancak bu konuda henüz Dünya Sağlık örgütünün net bir açıklaması bulunmuyor. Yeni varyantın aşılara karşı ne kadar dirençli olduğuyla ilgili de net bir açıklama bulunmuyor. Uzmanlar bu sebeple hatırlatıcı doz aşıların mutlaka yapılması gerektiğini belirtiyor.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı