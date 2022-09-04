Ömer Tuğrul İnançer'den ders niteliğinde muhteşem sözler! 'Muhabbetin kemali izhardır'

Tefekkür ve maneviyat hayatında derin izler bırakan mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında Rahmeti Rahman’a kavuştu.

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı derin bir üzüntüye neden oldu. Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi acı haberi duyar duymaz taziye mesajı yayımladı.

Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden olan, aynı zamanda Anadolu ve Rumeli başta olmak üzere birçok ülkede irşad faaliyetlerine katılan İnançer’in daha önce gerçekleştirdiği bir konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"Muhabbetin kemali izhardır"

İnançer söz konusu videoda sevenin sevdiğini belli etmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ben seni seviyorum. Nereden belli? Hiçbir dediğimi dinlemiyorsun, benim hatırım için bir şey yaptığını bana belli etmiyorsun, nereden bileyim sevdiğini? Kemali nedir muhabbetin, izhardır. Yani ortaya çıkarmak ve muhataba belli etmek. Sözlü olur, fille olur, bir demet çiçekle olur, sevdiğin bir şeyi hatırlatmakla olur, onun bir kederli halini giderecek zarif bir nükte olur.